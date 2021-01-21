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21 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Bilim Kurulu son dakika: Kafeler, kahvehaneler ve restoranlar ne zaman açılacak? 15 Şubat'ta bütün mekanlar açılacak mı? Bilim Kurulu son dakika: Kafeler, kahvehaneler ve restoranlar ne zaman açılacak? 15 Şubat'ta bütün mekanlar açılacak mı?
Kafeler, kahvehaneler ve restoranlar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aşılama uygulamasının başlaması ve tedbirlerin etkisini göstermesi sonrasında vaka sayılarında düşüş yaşanıyor. Hal böyle olunca kapalı olan mekanlar için alınacak kararlar yakından takip ediliyor. Paket servis ve gel al olarak hizmet veren kafe ve restoranlar için alınacak kararlar için gözler Bilim Kurulu ve Kabine toplantılarından çıkacak kararlara çevrildi. İşte, kafeler, kahvehaneler ve restoranlar ne zaman açılacak? 15 Şubat'ta bütün mekanlar açılacak mı?
Giriş Tarihi: 21.01.2021 20:25
Kafeler, kahvehaneler ve restoranlar ne zaman açılacak? 15 Şubat'ta bütün mekanlar açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Vaka sayılarında yaşanan düşüş ve aşılama uygulamasının başlaması sonrasında alınacak kararlar bekleniyor. Uzun süredir kapalı olan mekanlar ve sadece paket servis olarak hizmet verenler ise gözlerini Bilim Kurulu ve Kabine toplantılarında çıkacak kararlara çevirdi. İşte, kafeler, kahvehaneler ve restoranlar ne zaman açılacak? 15 Şubat'ta bütün mekanlar açılacak mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR KAFELER, RESTORANLAR VE LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Kasım ayı itibarıyla, yüksek korona vaka artışı sebebiyle sadece paket servis yapmak üzere geçici süre kapatılan kafelerin açılacağı tarihe ilişkin Bakanlık'tan veya herhangi bir resmi kurumdan açıklama gelmedi.
ERDOĞAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMA
11 Ocak tarihli Kabine Toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aşılamanın bu hafta içi başlayacağını ve kısıtlamaların da kademeli olarak kalkacağını ifade etti.
Yayımlanan genelgede yer alan maddeler şöyle: Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.
Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.