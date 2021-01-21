Bilim Kurulu son dakika: Kafeler, kahvehaneler ve restoranlar ne zaman açılacak? 15 Şubat'ta bütün mekanlar açılacak mı?

Kafeler, kahvehaneler ve restoranlar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aşılama uygulamasının başlaması ve tedbirlerin etkisini göstermesi sonrasında vaka sayılarında düşüş yaşanıyor. Hal böyle olunca kapalı olan mekanlar için alınacak kararlar yakından takip ediliyor. Paket servis ve gel al olarak hizmet veren kafe ve restoranlar için alınacak kararlar için gözler Bilim Kurulu ve Kabine toplantılarından çıkacak kararlara çevrildi. İşte, kafeler, kahvehaneler ve restoranlar ne zaman açılacak? 15 Şubat'ta bütün mekanlar açılacak mı?