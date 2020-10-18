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18 Ekim 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB SON DAKİKA! Okullar ne zaman açılacak? 5. 6. 7. ve 9. 10. 11. sınıflar okula ne zaman başlayacak? Yüz yüze... MEB SON DAKİKA! Okullar ne zaman açılacak? 5. 6. 7. ve 9. 10. 11. sınıflar okula ne zaman başlayacak? Yüz yüze...
5. 6. 7. ve 9. 10. 11. sınıflar okula ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı milyonlarca öğrenci tarafından uzun süredir merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta İlkokul 1. sınıfların ardından 2. 3. 4. 8. ve lise 12. sınıflar da geçtiğimiz hafta okula başladı. Yaşanan durum sonrasında diğer kademede sınıflar okulların kendileri için ne zaman açılacağını sorguluyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamalar veliler ve öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. İşte, Okullar ne zaman açılacak? 5. 6. 7. ve 9. 10. 11. sınıflar okula ne zaman başlayacak? Yüz yüze...
Giriş Tarihi: 18.10.2020 18:52 Güncelleme Tarihi: 18.10.2020 18:58
Okullar ne zaman açılacak? 5. 6. 7. ve 9. 10. 11. sınıflar okula ne zaman başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekim ayının ortalarına geldiğimiz dönemde veliler ve öğrenciler okulların tamamen ne zaman açıklanacağı merak ediyor. İlkokul 1. sınıfların yanı sıra, ilkokul 2. 3. 4.; ortaokul 8. sınıf ve lise 12. sınıflar da yüz yüze eğitime başladı. Yüz yüze eğitimin kapsamı her geçen hafta genişlemeye devam ediyor. MEB tarafından 5. 6. 7. ve 9. 10. 11. sınıflar için gelecek son dakika açıklaması yakından takip ediliyor. İşte, Okullar ne zaman açılacak? 5. 6. 7. ve 9. 10. 11. sınıflar okula ne zaman başlayacak? Yüz yüze...
GALERİ DEVAM EDİYOR 5. 6. 7. VE 9. 10. 11. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA GİDECEK?
Haberimizden, diğer sınıflar için okulların açılması hakkında son dakika gelişmelerini bulabilir ve merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.
"Bu dönemde yüz yüze eğitimin başladığı öğrenciler arasında salgının seyrini biz bilmek istiyoruz. Bilim Kurulu'nda da bugün konuşulmuş oldu. İki hafta geçtikten sonra başlayan yaş grubu ile ilgili biz vaka seyrini, sayılarını tekrar değerlendirip, gerektiğinde kademeli olarak bir geçiş yapılacağı zaten söylenmişti, kademeli geçişe de geçmiş olacağız. Burada özellikle salgının seyri ve de yüz yüze eğitimle öğrencilerin o yaş gruplarındaki dağılımın, nasıl şekillendiğini gördükten sonra gündeme alınmış olur. Dolayısıyla önümüzdeki iki, üç haftanın değerlendirmek için önemli olduğunu düşünüyorum. Bilim Kurulu'nun da bugün değerlendirmesi bu şekilde oldu." diye konuştu.
ORTAOKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitimin diğer kademelerde ne zaman başlayacağına ilişkin soruya şöyle yanıt verdi:
'Diğer sınıflarla ilgili birkaç hafta sonra tekrar bir değerlendirme yapılacak. Bir takvim yok, olamaz çünkü vaka sayısının seyrini bilemiyorum. Bilim Kurulu'nun bir ay sonrası için ne diyeceğini bilemiyorum, onlar da izliyorlar, onlar da şu an bilmiyorlar. Bunu bilmezken 'şöyle olacak' demek çok doğru değil. Biz büyük bir sorumluluk altındayız ve bu sorumluluk altında da çok dikkatli karar vermeliyiz. Amacımız, temennimiz hepsini açmak
Selçuk, diğer kademelerle ilgili de kademeli ve seyreltilmiş bir model mi düşünüleceği sorusu üzerine şu an için böyle düşünüldüğünü söyledi. Selçuk, il hıfzıssıhha kurulları eğitimle ilgili tavsiyede bulunursa bunu dikkate alacaklarını belirtti. Selçuk, 'Her ilde her şey aynı olacaktır, böyle bir katiyetle konuşamayız. Biz duruma bakarak esnek bir değerlendirme yapmak zorundayız' sözlerini kullandı.