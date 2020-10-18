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Haberler Galeri KPSS 2020 SON DAKİKA! KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları hangi tarihte, saat kaçta açıklanacak?

KPSS 2020 SON DAKİKA! KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları hangi tarihte, saat kaçta açıklanacak?

KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? Devlet kamu ve kuruluşlarında görev almak isteyen adayların katılım sağladığı KPSS 2020 lisans sınav sonuçları için meraklı bekleyiş sürüyor. ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, 2020-KPSS lisans sonuçları 22 Ekim tarihinde ilan edilecek. Adaylar sonuçların açıklanacağı tarih için sorgulama işlemlerini sürdürüyor. İşte, KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları hangi tarihte, saat kaçta açıklanacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 18.10.2020 19:58 Güncelleme Tarihi: 18.10.2020 20:03
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KPSS 2020 SON DAKİKA! KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları hangi tarihte, saat kaçta açıklanacak?

KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları hangi tarihte, saat kaçta açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde birçok sınav ve okulların açılış tarihinde ertelenmeler yaşanıyor. ÖSYM 2020 sınav takvimine göre KPSS lisans sonuçları 22 Ekim tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçların açıklanmasının ardından tercih sürecine geçecek. İşte, KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları hangi tarihte, saat kaçta açıklanacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KPSS 2020 SON DAKİKA! KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları hangi tarihte, saat kaçta açıklanacak?

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS lisans sonuçları 22 Ekim'de erişime açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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KPSS 2020 SON DAKİKA! KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları hangi tarihte, saat kaçta açıklanacak?

KPSS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANABİLİR Mİ?

Corona virüsü sebebiyle bu sene ÖSYM'nin yaptığı birçok sınavın tarihlerinde gecikmeler yaşandı. Ancak ÖSYM, bazı sınavların sonuçlarını erken erişime açtı. KPSS sonuçları da ÖSYM'nin yoğunluk durumuna göre daha erken ya da daha geç açıklanabileceği tahmin ediliyor

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KPSS 2020 SON DAKİKA! KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları hangi tarihte, saat kaçta açıklanacak?

DEĞERLENDİRME

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda alınan YDS/e-YDS sonucu (2020 yılında ilgili yabancı dilde alınan; 2020- YDS sonuçları ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2020 e-YDS sonuçları) kullanılacaktır.

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KPSS 2020 SON DAKİKA! KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları hangi tarihte, saat kaçta açıklanacak?

KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve buadaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS'de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır.