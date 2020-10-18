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KPSS 2020 SON DAKİKA! KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları hangi tarihte, saat kaçta açıklanacak?
KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? Devlet kamu ve kuruluşlarında görev almak isteyen adayların katılım sağladığı KPSS 2020 lisans sınav sonuçları için meraklı bekleyiş sürüyor. ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, 2020-KPSS lisans sonuçları 22 Ekim tarihinde ilan edilecek. Adaylar sonuçların açıklanacağı tarih için sorgulama işlemlerini sürdürüyor. İşte, KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları hangi tarihte, saat kaçta açıklanacak? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 18.10.2020 19:58 Güncelleme Tarihi: 18.10.2020 20:03
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