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Bilim Kurulu son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu yasaklar ne zaman kalkıyor?
Yasaklar ne zaman kalkacak? Sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı tarafından açıklanan günlük vaka sayısında yaşanan düşüş sonrasında, yasakların ne zaman kalkacağı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yeni kararların alınacağı Kabine toplantısı ve Bilim Kurulu'ndan çıkacak kararlar bekleniyor. Sosyal medyada sokağa çıkma yasağının kaldırılacağı iddiası yeniden gündeme geldi. İşte, yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu yasaklar ne zaman kalkıyor?
Giriş Tarihi: 07.01.2021 20:16
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Bilim Kurulu son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu yasaklar ne zaman kalkıyor?
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Bilim Kurulu son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu yasaklar ne zaman kalkıyor?
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Bilim Kurulu son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu yasaklar ne zaman kalkıyor?
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Bilim Kurulu son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu yasaklar ne zaman kalkıyor?
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Bilim Kurulu son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu yasaklar ne zaman kalkıyor?