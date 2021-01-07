08 Ocak 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bilim Kurulu son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu yasaklar ne zaman kalkıyor?

Bilim Kurulu son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu yasaklar ne zaman kalkıyor?

Yasaklar ne zaman kalkacak? Sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı tarafından açıklanan günlük vaka sayısında yaşanan düşüş sonrasında, yasakların ne zaman kalkacağı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yeni kararların alınacağı Kabine toplantısı ve Bilim Kurulu'ndan çıkacak kararlar bekleniyor. Sosyal medyada sokağa çıkma yasağının kaldırılacağı iddiası yeniden gündeme geldi. İşte, yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu yasaklar ne zaman kalkıyor?

Giriş Tarihi: 07.01.2021 20:16
  • 1
  • 13
Bilim Kurulu son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu yasaklar ne zaman kalkıyor?
Bilim Kurulu son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu yasaklar ne zaman kalkıyor?

Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu yasaklar ne zaman kalkıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs sürecinde alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam ediyor. Süreçte sokağa çıkma kısıtlaması ve mekanların yeniden açılması için detaylar gündeme geldi. Kabine toplantısı ve Bilim Kurulu tarafından alınacak kararlar ise merak ediliyor. Alınan tedbirler neticesinde koronavirüs vaka sayılarının düşüşe geçmesinin neticesinde yasakların kalkacağı iddiası gündem geldi. İşte, yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu yasaklar ne zaman kalkıyor?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Bilim Kurulu son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu yasaklar ne zaman kalkıyor?
Bilim Kurulu son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu yasaklar ne zaman kalkıyor?

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam ediyor. Konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama gelirse haberimizde yer alacaktır.

  • 3
  • 13
Bilim Kurulu son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu yasaklar ne zaman kalkıyor?
Bilim Kurulu son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu yasaklar ne zaman kalkıyor?

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

65 yaş üstü ve 20 yaş altı yasağı uygulanmaya devam ediyor. Konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama gelirse haberimizde yer alacak.

  • 4
  • 13
Bilim Kurulu son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu yasaklar ne zaman kalkıyor?
Bilim Kurulu son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu yasaklar ne zaman kalkıyor?

NORMALLEŞME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, normalleşme sürecine geçiş tarihi henüz belli olmadı. İlerleyen günlerde gerçekleştirilecek Kabine toplantısında kısıtlamaların esnetilmesi konusunun değerlendirilmesi bekleniyor. Normalleşme süreci ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

  • 5
  • 13
Bilim Kurulu son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu yasaklar ne zaman kalkıyor?
Bilim Kurulu son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu yasaklar ne zaman kalkıyor?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Sokağa çıkma yasaklarının hangi tarihte biteceği konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Kabine toplantısında söz konusu kısıtlama hakkında yeni bir karar alındığında haberimizin içeriğinde yer alacak.