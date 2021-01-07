Bilim Kurulu son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu yasaklar ne zaman kalkıyor?

Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu yasaklar ne zaman kalkıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs sürecinde alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam ediyor. Süreçte sokağa çıkma kısıtlaması ve mekanların yeniden açılması için detaylar gündeme geldi. Kabine toplantısı ve Bilim Kurulu tarafından alınacak kararlar ise merak ediliyor. Alınan tedbirler neticesinde koronavirüs vaka sayılarının düşüşe geçmesinin neticesinde yasakların kalkacağı iddiası gündem geldi. İşte, yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu yasaklar ne zaman kalkıyor?