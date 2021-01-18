MEB son dakika: 25 Ocak'ta okul var mı? 2021 yarıyıl tatili ne zaman başlıyor? 3 hafta tatil ayın kaçında?

Son dakika... Yarıyıl tatili ne zaman? Okullarda yarıyıl tatili için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yarıyı tatiline ilişkin son durum açıklandı. Bakan Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti. Koronavirüs salgını nedeniyle karneler dijital ortamda dağıtılacak. Karne notu derse katılım puanından verilecek. Peki, 25 Ocak'ta okul var mı? 2021 yarıyıl tatili ne zaman başlıyor? 3 hafta tatil ayın kaçında? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 18.01.2021 11:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL