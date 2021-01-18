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18 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika: 25 Ocak'ta okul var mı? 2021 yarıyıl tatili ne zaman başlıyor? 3 hafta tatil ayın kaçında? MEB son dakika: 25 Ocak'ta okul var mı? 2021 yarıyıl tatili ne zaman başlıyor? 3 hafta tatil ayın kaçında? Son dakika... Yarıyıl tatili ne zaman? Okullarda yarıyıl tatili için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yarıyı tatiline ilişkin son durum açıklandı. Bakan Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti. Koronavirüs salgını nedeniyle karneler dijital ortamda dağıtılacak. Karne notu derse katılım puanından verilecek. Peki, 25 Ocak'ta okul var mı? 2021 yarıyıl tatili ne zaman başlıyor? 3 hafta tatil ayın kaçında? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 18.01.2021 11:39
Son dakika haberi... Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor? Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği yarıyıl tatili için geri sayım başladı. Kar yağışının da başlaması ile birlikte tatil yapma heyecanı yaşayan öğrenciler, tatilin hangi tarihte başlayacağını araştırıyor. Pandemi nedeniyle ikinci ara tatil ile yarıyıl tatili birleştirildi. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 25 Ocak'ta okul var mı? 2021 yarıyıl tatili ne zaman başlıyor? 3 hafta tatil ayın kaçında? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? 25 OCAK'TA OKUL VAR MI?
2020-2021 yarıyıl tatili 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenince tatil 21 gün yapılacak. Buna göre ikinci dönem 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.
BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı son dakika açıklaması ile öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada,
"Zor günlerde gayreti elden bırakmadınız, var olun. Emekleri, gayretleri, yardımları için hem öğretmenlerimize hem öğrencilerimize ülkemiz adına teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi. KARNELER VERİLECEK Mİ?
Bakan Ziya Selçuk yaptığı açıklamada, İlkokul ve Ortaokul öğrencilerinin karne notlarını ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alınacağını bildirdi. Selçuk, liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabileceğini belirtti.
Üniversiteye giriş sınavında belirleyici bir rol taşıyan Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) öğrencilerin dönem sonu karne notlarıyla belirleniyor. Adil bir ölçme ve değerlendirme süreci yaşanması için Milli Eğitim Bakanlığı lise birinci dönem karne notlarının ikinci dönem yapılacak yüz yüze sınavlarla belirlenmesi kararını aldı.
YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim ile ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Uzaktan eğitimde imkanları ne kadar çok artırsak da bizim isteğimiz okulların yüz yüze açılması. 15 Şubat sonrasında güncel verilere dayalı olarak en doğru kararı açıklıyoruz."