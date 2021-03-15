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15 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika: Okullar kapanacak mı? İstanbul, Ankara yüz yüze eğitim ertelenecek mi? İlkokul, ortaokul ve liselerde... MEB son dakika: Okullar kapanacak mı? İstanbul, Ankara yüz yüze eğitim ertelenecek mi? İlkokul, ortaokul ve liselerde... Son dakika... Okullar kapanacak mı? Yüz yüze eğitim ertelenecek mi? Türkiye'de 'yerinde karar' uygulamasıyla birlikte normalleşme sürecine geçildi. Kontrollü normalleşme ile birlikte bazı sınıflarda yüz yüze eğitim başladı. Son günlerde vaka sayısında görülen artış sonrası yüz yüze eğitimin ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyor. Peki, okullar kapanacak mı? İstanbul, Ankara yüz yüze eğitim ertelenecek mi? İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim devam edecek mi? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 15.03.2021 14:38 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 14:38
Son dakika... Okullar kapanacak mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında online eğitime geçen öğrenciler, normalleşme süreci ile birlikte yüz yüze eğitime başladı. Bazı sınıflarda ve vakaların düşük olduğu illerde başlayan yüz yüze eğitimin yeniden ertelenip ertelenmeyeceği konusunda araştırmalar sürüyor. Son günlerde vaka sayısında yaşanan artış nedeniyle gözler MEB'den gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, okullar kapanacak mı? İstanbul, Ankara yüz yüze eğitim ertelenecek mi? İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim devam edecek mi? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR OKULLAR KAPANACAK MI, YÜZ YÜZE EĞİTİM ERTELENECEK Mİ?
Hemen şunu belirtelim ki, yüz yüze eğitimin ertelenip ertelenmemesi konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bugün gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında yüz yüze eğitimin de değerlendirilmesi bekleniyor. Erteleme konusunda resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
BAKAN SELÇUK'TAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitim hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,
"Yüz yüze eğitimde 3. haftadayız. Okula gelen öğrenci sayımız her hafta biraz daha artıyor. Bununla birlikte salgın dolayısıyla hâlâ yüz yüze eğitime başlayamadığımız sınıflarımız var. Çocuklarımız adına rica ediyorum: Dikkati, kontrolü, tedbiri elden bırakmadığımız bir hafta olsun." ifadelerine yer verdi. ORTAOKUL 5, 6 VE 7. SINIFLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla işlenmeye devam edilecek. Salgının seyrine göre bu sınıfların yüz yüze eğitime geçişi ile ilgili ilerleyen günlerde karar verilecek.
YÜZ YÜZE EĞİTİM İSTEĞE BAĞLI
Yüz yüze eğitimle yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılım isteğe bağlı olacak, devam zorunluluğu aranmayacak.
Ancak eğitim kurumunun öğrencilerin okula devamını takip edebilmesi ve bu kapsamda gerekli önlem ve tedbirleri alabilmesi amacıyla yüz yüze eğitim faaliyetlerine katılmayacak olan öğrenciler için velileri tarafından, Kovid-19 salgını kapsamında herhangi bir nedenle öğrencisini yüz yüze eğitim için eğitim kurumuna göndermek istemediğine ilişkin talebini bir dilekçe ile eğitim kurumu müdürlüğüne iletmesi gerekecek.