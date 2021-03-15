MEB son dakika: Okullar kapanacak mı? İstanbul, Ankara yüz yüze eğitim ertelenecek mi? İlkokul, ortaokul ve liselerde...

Son dakika... Okullar kapanacak mı? Yüz yüze eğitim ertelenecek mi? Türkiye'de 'yerinde karar' uygulamasıyla birlikte normalleşme sürecine geçildi. Kontrollü normalleşme ile birlikte bazı sınıflarda yüz yüze eğitim başladı. Son günlerde vaka sayısında görülen artış sonrası yüz yüze eğitimin ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyor. Peki, okullar kapanacak mı? İstanbul, Ankara yüz yüze eğitim ertelenecek mi? İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim devam edecek mi? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 15.03.2021 14:38 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 14:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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