Açık lise öğrencileri dikkat! AÖL 2. dönem ders seçimi son gün ne zaman? 2021 sınavlar ne zaman, online mı yapılacak?

AÖL 2. dönem kayıt yenileme süreci devam ediyor. Açıköğretim üzerinde kayıtlı silik, donuk ve aktif durumda olan tüm öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri otomatik olarak yapılıyor. Kayıt yenileme işlemleri tamamlanan öğrencilerin ders seçme işlemlerini yapmaları gerekiyor. AÖL tarafından yapılan açıklama ile ders seçme işlemlerinin son tarihi duyuruldu. Peki, AÖL 2. dönem ders seçimi son gün ne zaman? 2021 sınavlar ne zaman, online mı yapılacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 15.03.2021 13:12 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 13:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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