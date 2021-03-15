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15 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Açık lise öğrencileri dikkat! AÖL 2. dönem ders seçimi son gün ne zaman? 2021 sınavlar ne zaman, online mı yapılacak? Açık lise öğrencileri dikkat! AÖL 2. dönem ders seçimi son gün ne zaman? 2021 sınavlar ne zaman, online mı yapılacak? AÖL 2. dönem kayıt yenileme süreci devam ediyor. Açıköğretim üzerinde kayıtlı silik, donuk ve aktif durumda olan tüm öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri otomatik olarak yapılıyor. Kayıt yenileme işlemleri tamamlanan öğrencilerin ders seçme işlemlerini yapmaları gerekiyor. AÖL tarafından yapılan açıklama ile ders seçme işlemlerinin son tarihi duyuruldu. Peki, AÖL 2. dönem ders seçimi son gün ne zaman? 2021 sınavlar ne zaman, online mı yapılacak? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 15.03.2021 13:12 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 13:12
AÖL 2. dönem ders seçimi ne zaman bitiyor? Eğitimini herhangi bir sebepten dolayı açıköğretim üzerinden devam ettirmek zorunda kalan öğrenciler, 2. dönem sınavlarına katılabilmek için ders seçimi yapıyorlar. Mezun olmaya hazırlanan ve kredi notunu yükseltmeyi hedefleyen öğrenciler kayıt yenileme süreci ve sınavlar hakkında detayları araştırıyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, AÖL 2. dönem ders seçimi son gün ne zaman? 2021 sınavlar ne zaman, online mı yapılacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR AÖL 2. DÖNEM DERS SEÇİMİ SON GÜN NE ZAMAN?
AÖL tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavları için Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı silik, donuk ve aktif durumda olan tüm öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri otomatik olarak yapılacak. Öğrencilerin bunun için herhangi bir işlem yapmasına gerek olmadığı duyuruldu.
12 Mart tarihinde başlayan 2. dönem ders seçme işlemleri, 19 Mart 2021 tarihinde mesai bitiminde sona erecek.
AÖL 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN? ONLINE MI?
AÖL 2. dönem sınavları ise 25 Mart 2021 tarihinde başlayacak. Pandemi nedeniyle 2. dönem sınavları da online yapılacak.
KAYIT YENİLEME YAPACAKLAR DİKKAT!
Öğrencilerin kayıtların son gününe kadar ders kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini ve dönem ders seçimlerinin son durumlarını kontrol etmeleri gerekiyor.
2020/1. Dönem kayıt yenileme ücreti ile ilgili olarak;
a- Açık Öğretim Lisesi 2020/1. Dönem ilk (yeni) kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 22 Ocak - 15 Şubat 2021 tarihleri arasında olmak üzere öğrencilerimize tekrar açılmıştır. Bu tarihler arasında yatırılan kayıt yenileme ücretleri sistemde; "AÇIK ÖĞR. KUR.(ORTA-LİSE)1.DÖN. YENİ. KAY. KAYIT YEN." olarak görüntülenmektedir.