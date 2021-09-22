Bilim Kurulu son dakika: Yasaklar geri gelir mi? Yeni yasaklar gelecek mi? Aşı olmayanlara kısıtlama olacak mı?
Son dakika... Yasaklar geri gelir mi? Temmuz ayında 4 binli rakamlara düşen günlük vaka sayısında son günlerde artış devam ediyor. Son açıklanan verilere göre 29.338 çıkan vaka sayısının ardından kısıtlamaların yeniden gelip gelmeyeceği merak edilmeye başlandı. Bugün Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı gerçekleştirilecek. Bu kapsamda gözler kısıtlamalara çevrildi. Peki, yasaklar geri gelir mi? Yeni yasaklar gelecek mi? Aşı olmayanlara kısıtlama olacak mı? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 22.09.2021
11:25 Güncelleme Tarihi: 22.09.2021
11:25
Yasaklar geri gelir mi? Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün gerçekleştirilecek. Son günlerde vaka sayısındaki artış sonrası kısıtlamaların yeniden uygulanıp uygulanmayacağı merak edilmeye başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, temmuz ayında gerçekleştirilen toplantının ardından
"Kısıtlama günlerine geri dönmeyi hiçbirimiz hiçbir surette tekrar yaşamak istemeyiz. Buna mecbur kalacağımız bir seyir şu an için yok ama olmayacağı anlamına gelmez." demişti. Peki, yasaklar geri gelir mi? Yeni yasaklar gelecek mi? Aşı olmayanlara kısıtlama olacak mı? İşte haberin detayları... GALERİ DEVAM EDİYOR
YASAKLAR GERİ GELİR Mİ?
Hemen şunu belirtelim ki, kısıtlamaların yeniden uygulanıp uygulanmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bugün gerçekleştirilecek Bilim Kurulu toplantısında salgının son seyrine ilişkin detaylar görüşülecek. Bu kapsamda alınması gereken önlemler ve nasıl bir yol izleneceği konusunda detayların akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Temmuz'da gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısı'nda kısıtlamalar ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:
"Unutmayalım ki en az iki doz aşı olmadan ve üzerinden belirli bir süre geçmeden bağışıklık elde edilmiyor. Birinci doz aşısını olmuş vatandaşlarımız henüz bağışıklık kazanmadan virüsle karşılaştıklarında hastalığa yakalanabiliyorlar. Benzer şekilde iki doz aşı olmuş kişiler için de üzerinden belirli bir süre geçtikten sonra aşıların etkinliği azalıyor ve bu durumda hastalığa yakalanma riski ortaya çıkıyor. Bunlar, aşı programının başarıya ulaşmasının önündeki en önemli risk faktörleridir.
Kısıtlama günlerine geri dönmeyi hiçbirimiz hiçbir surette tekrar yaşamak istemeyiz. Buna mecbur kalacağımız bir seyir şu an için yok ama olmayacağı anlamına gelmez."
BİLİM KURULU TOPLANTISI SAAT KAÇTA?
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında bugün toplanacak. Toplantının saati henüz bilinmiyor. Bilim Kurulu toplantısının gündeminde aşılama, vaka ve vefat sayıları ile son duruma dair değerlendirmeler olacak. Ayrıca öne çıkan başlıklar arasında Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli yürütülen okullarda yüz yüze eğitim süreci de yer alıyor. İşte haberin detayları:
BİLİM KURULU ÖZER'İN TEKLİFİNİ DEĞERLENDİRECEK
Bugün toplanacak olan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'na bizzat Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlık edecek. Toplantıda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in koronavirüs vakası görülen sınıflardaki karantina süreciyle ilgili önerisi de değerlendirecek.
Bakan Özer'in yaptığı öneriye göre temaslı olan öğrencilere velilerinin izniyle 7. günde PCR testi yapılacak.