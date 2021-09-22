Bilim Kurulu son dakika: Yasaklar geri gelir mi? Yeni yasaklar gelecek mi? Aşı olmayanlara kısıtlama olacak mı?

YASAKLAR GERİ GELİR Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, kısıtlamaların yeniden uygulanıp uygulanmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bugün gerçekleştirilecek Bilim Kurulu toplantısında salgının son seyrine ilişkin detaylar görüşülecek. Bu kapsamda alınması gereken önlemler ve nasıl bir yol izleneceği konusunda detayların akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Temmuz'da gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısı'nda kısıtlamalar ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: