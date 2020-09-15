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Haberler Galeri KPSS sonuçları ne zaman açıklanır 2020? KPSS Genel kültür, genel yetenek lisans sonuçlarının açıklanacağı tarih belli mi?

KPSS sonuçları ne zaman açıklanır 2020? KPSS Genel kültür, genel yetenek lisans sonuçlarının açıklanacağı tarih belli mi?

KPSS sonuçları ne zaman açıklanır 2020? Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından üç oturum halinde gerçekleştirilen KPSS alan bilgisi sınavının ardından adaylar gözlerini lisans sonuçlarına dikiyor. Sınav soru ve cevaplarının açıklanmasının ardından, KPSS sonuçları için aramalar hız kazandı. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanır 2020? KPSS Genel kültür, genel yetenek lisans sonuçlarının açıklanacağı tarih belli mi? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 15.09.2020 22:57 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020 23:03
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KPSS sonuçları ne zaman açıklanır 2020? KPSS Genel kültür, genel yetenek lisans sonuçlarının açıklanacağı tarih belli mi?

KPSS sonuçları ne zaman açıklanır 2020? KPSS Genel kültür, genel yetenek lisans sonuçlarının açıklanacağı tarih belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı kapsamında Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavı geçtiğimiz haftalarda yapılmıştı. Adaylar gözlerini ÖSYM tarafından gelecek son dakika açıklamasına dikti. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanır 2020? KPSS Genel kültür, genel yetenek lisans sonuçlarının açıklanacağı tarih belli mi? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KPSS sonuçları ne zaman açıklanır 2020? KPSS Genel kültür, genel yetenek lisans sonuçlarının açıklanacağı tarih belli mi?

KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Lisans düzeyindeki vatandaşların katılım sağladığı KPSS sınav sonuçları için bekleyiş sürüyor. ÖSYM'nin duyurusuna göre; bugün açıklanacak olan cevap anahtarı ile beraber adaylar sınavda çıkan sorularla beraber kendi cevaplarını karşılaştırabilecek. Bu kapsamda alacakları puanların hesaplamalarını da yapacak…

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KPSS sonuçları ne zaman açıklanır 2020? KPSS Genel kültür, genel yetenek lisans sonuçlarının açıklanacağı tarih belli mi?

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS lisans sonuçları 22 Ekim'de erişime açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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KPSS sonuçları ne zaman açıklanır 2020? KPSS Genel kültür, genel yetenek lisans sonuçlarının açıklanacağı tarih belli mi?

KPSS SORULARI AÇIKLANDI MI?

KPSS soruları henüz açıklanmadı.

Gün içerisinde KPSS soruları ve cevaplarının açıklanması bekleniyor.

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KPSS sonuçları ne zaman açıklanır 2020? KPSS Genel kültür, genel yetenek lisans sonuçlarının açıklanacağı tarih belli mi?

ÖSYM'DEN KPSS SORU VE CEVAP ANAHTARLARI DUYURUSU

ÖSYM'den yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi;

12 – 13 Eylül 2020 tarihlerinde uygulanan 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Testlerinin (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe ve İstatistik) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için % 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.