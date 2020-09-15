KPSS sonuçları ne zaman açıklanır 2020? KPSS Genel kültür, genel yetenek lisans sonuçlarının açıklanacağı tarih belli mi?

KPSS sonuçları ne zaman açıklanır 2020? Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından üç oturum halinde gerçekleştirilen KPSS alan bilgisi sınavının ardından adaylar gözlerini lisans sonuçlarına dikiyor. Sınav soru ve cevaplarının açıklanmasının ardından, KPSS sonuçları için aramalar hız kazandı. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanır 2020? KPSS Genel kültür, genel yetenek lisans sonuçlarının açıklanacağı tarih belli mi? Merak edilen detaylar haberimizde...