İstanbul'un en eskilerinden! Ayios Polieuktos Kilisesi kaderine terk edildi: Ateş, çöp, kesilen çitler...

İstanbul'un en önemli tarihi miraslarından biri olan, Bizans döneminden kalma İstanbul Büyükşehir Belediye binasının hemen yanındaki Saraçhane Arkeoloji Parkı içinde bulunan Ayios Polieuktos Kilisesi'nin kalıntıları yok olma tehdidi altında. Kaderine terk edilen Ayios Polieuktos Kilisesi'nin duvarları, ısınmak için evsizlerin yaktığı ateş ve tüten duman nedeniyle siyaha büründü.