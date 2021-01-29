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29 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri İstanbul'un en eskilerinden! Ayios Polieuktos Kilisesi kaderine terk edildi: Ateş, çöp, kesilen çitler... İstanbul'un en eskilerinden! Ayios Polieuktos Kilisesi kaderine terk edildi: Ateş, çöp, kesilen çitler...
İstanbul'un en önemli tarihi miraslarından biri olan, Bizans döneminden kalma İstanbul Büyükşehir Belediye binasının hemen yanındaki Saraçhane Arkeoloji Parkı içinde bulunan Ayios Polieuktos Kilisesi'nin kalıntıları yok olma tehdidi altında. Kaderine terk edilen Ayios Polieuktos Kilisesi'nin duvarları, ısınmak için evsizlerin yaktığı ateş ve tüten duman nedeniyle siyaha büründü.
Giriş Tarihi: 29.01.2021 11:39 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021 11:43
İstanbul'un en eskilerinden! Ayios Polieuktos Kilisesi kaderine terk edildi: Ateş, çöp, kesilen çitler...
Ayasofya'dan önce kentin en büyük kiliselerinden olduğu belirtilen Ayios Polieuktos Kilisesi, kaderine terk edildi.
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İstanbul'un en eskilerinden! Ayios Polieuktos Kilisesi kaderine terk edildi: Ateş, çöp, kesilen çitler...
524-527 yılları arasında Romalı komutan Polieuktos'un adına yaptırılan, kilisenin kalıntılarının bulunduğu alan evsizlerin mekanı haline gelmiş durumda.
İstanbul'un en eskilerinden! Ayios Polieuktos Kilisesi kaderine terk edildi: Ateş, çöp, kesilen çitler...
Gelişigüzel etrafa atılan çöpler, kalıntıların üzerini kaplayan otlar, kırılan ve etrafa saçılan tarihi yapıdan kalan sütun ve mermer parçaları ise kültürel mirasın ne halde olduğunu anlatmaya yetiyor.
İstanbul'un en eskilerinden! Ayios Polieuktos Kilisesi kaderine terk edildi: Ateş, çöp, kesilen çitler...
ATEŞ, ÇÖP, KESİLEN ÇİTLER... Özellikle ısınmak için evsizlerin yaktığı ateş, tüten dumanıyla birlikte kilisenin duvarlarını simsiyah yapmış durumda.
İstanbul'un en eskilerinden! Ayios Polieuktos Kilisesi kaderine terk edildi: Ateş, çöp, kesilen çitler...
Kilisenin güçlükle ayakta duran dış duvarlarının hemen yanına bankta uzanmış bir kişinin, burada ateş yakarak ısınmaya çalıştığı görüldü. Duvardaki kararmalardan ise ateşin ilk kez yakılmadığı anlaşılıyor.