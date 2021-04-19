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MEB SON DAKİKA: Okullar bu dönem ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman, hangi tarihte olacak?
Okullar bu dönem ne zaman kapanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını tüm dünya gibi ülkemizi de olumsuz etkiledi ve pek çok alanda önlemler alınmaya devam ediyor. Bu noktada gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrilmişti ve yüzyüze eğitim ve okullara dair tüm konularla ilgili hangi açıklamaları yapacağı merak ediliyordu. İşte, okullar bu dönem ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman, hangi tarihte olacak?
Giriş Tarihi: 19.04.2021 00:14
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