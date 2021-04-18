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İllere göre haftalık vaka sayısı: İl il risk haritası son dakika! O illerde durum ürkütücü...
İllere göre haftalık vaka sayısı belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10-16 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 920,57, Ankara'da 534,14, İzmir'de 351,97 oldu. Vatandaşlar illerin son durumu yakından takip ediyor. Sizler için detayları haberimizde derledik. İşte, il il risk haritası son dakika! O illerde durum ürkütücü...
Giriş Tarihi: 18.04.2021 21:55
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