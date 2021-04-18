18 Nisan 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İllere göre haftalık vaka sayısı: İl il risk haritası son dakika! O illerde durum ürkütücü...

İllere göre haftalık vaka sayısı: İl il risk haritası son dakika! O illerde durum ürkütücü...

İllere göre haftalık vaka sayısı belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10-16 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 920,57, Ankara'da 534,14, İzmir'de 351,97 oldu. Vatandaşlar illerin son durumu yakından takip ediyor. Sizler için detayları haberimizde derledik. İşte, il il risk haritası son dakika! O illerde durum ürkütücü...

Giriş Tarihi: 18.04.2021 21:55
  • 1
  • 7
İllere göre haftalık vaka sayısı: İl il risk haritası son dakika! O illerde durum ürkütücü...

İllere göre haftalık vaka sayısı... İl il risk haritası son dakika! O illerde durum ürkütücü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10-16 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 920,57, Ankara'da 534,14, İzmir'de 351,97 oldu. İşte, İllere göre haftalık vaka sayısı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
İllere göre haftalık vaka sayısı: İl il risk haritası son dakika! O illerde durum ürkütücü...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen Kovid-19 güncel vaka sayılarını açıkladı.Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, 10-16 Nisan döneminde il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Kısıtlama ve tedbirler artış hızını düşürmeye başladı. Bu düşüşü hızlı ve kalıcı hale getirmek için birlik olalım." ifadelerini kullandı.

  • 3
  • 7
İllere göre haftalık vaka sayısı: İl il risk haritası son dakika! O illerde durum ürkütücü...

Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 920,57, Ankara'da 534,14, İzmir'de 351,97 oldu.

  • 4
  • 7
İllere göre haftalık vaka sayısı: İl il risk haritası son dakika! O illerde durum ürkütücü...

Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Van, Şanlıurfa ve Hakkari 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu. Bu kapsamda, 100 bin kişide Şırnak'ta 47,60, Siirt'te 83,97, Van'da 89,01, Şanlıurfa'da 91,01 ve Hakkari'de 91,26 vaka tespit edildi.

  • 5
  • 7
İllere göre haftalık vaka sayısı: İl il risk haritası son dakika! O illerde durum ürkütücü...

Verilere göre, Çanakkale, İstanbul, Yalova, Kırklareli ve Tekirdağ 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu. Bu doğrultuda vaka sayısı 100 bin kişide Çanakkale'de 962,98, Yalova'da 838,25, Kırklareli'nde 830,44 ve Tekirdağ'da 747,13 oldu.

Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Van, Şanlıurfa ve Hakkari 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.