İkinci el otomobil alacaklara dolandırıcılık uyarısı! 10 yıllık emek saatler içinde uçtu

Kulakcı, araç bedelini 155 bin lira olarak belirledi. İlanın yayına girmesinden kısa süre sonra kendisini müteahhit olarak tanıtan Kemal A. isimli bir kişi Kulakcı'yı aradı. Kulakcı'ya özetle "Ben müteahhitlik işleri yapıyorum. Bizim inşaatın kalıp işlerini yapan Burak diye bir arkadaşıma bu aracı almak istiyoruz. Son fiyatı ne olur" dedi.