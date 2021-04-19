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İkinci el otomobil alacaklara dolandırıcılık uyarısı! 10 yıllık emek saatler içinde uçtu

2. el otomobil alacaklara flaş uyarı. Yaz dönemi öncesi otomotiv pazarında fiyatların artabileceğinin belirtilmesi üzerine ikinci el otomobiller ilgi arttı. Ancak ikinci el araba almak isteyenleri bekleyen yeni bir tehlike ortaya çıktı. Yıllardır çalışarak birikim yapan bir genç otomobil almak isterken sahte dekont yöntemiyle dolandırıldı. Araba alacak milyonlara tavsiyelerde bulundu.

Giriş Tarihi: 19.04.2021 10:13 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 11:00
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İkinci el otomobil alacaklara dolandırıcılık uyarısı! 10 yıllık emek saatler içinde uçtu

2. el otomobil alacaklara "dekontlara dikkat edin" uyarısı geldi. Mersin'de ikinci el araba alacak olan bir genç parasını dolandırıcılara kaptırdı. 153 bin TL'ye anlaşma sağlayan alıcı, sahte dekontlar ile kandırıldı.

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İkinci el otomobil alacaklara dolandırıcılık uyarısı! 10 yıllık emek saatler içinde uçtu

İKİNCİ EL OTOMOBİLDE DOLANDIRICILIK

25 Mart'ta aracını internet üzerinden satışa çıkartan 24 yaşındaki Eray Kulakcı'nın başına ne geldiyse bu ilandan sonra geldi.

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İkinci el otomobil alacaklara dolandırıcılık uyarısı! 10 yıllık emek saatler içinde uçtu

İkinci el otomobilde zaman zaman yaşanan dolandırıcılık olaylarına karşı ilgililer sık sık uyarılarda bulunuyor. Ancak, tüm tedbirlere rağmen dolandırıcılar her geçen gün farklı bir plan uyguluyor. Bir GSM şirketinde çalışan Eray Kulakcı, geçen 25 Mart günü aracını internet üzerinden satışa çıkardı.

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İkinci el otomobil alacaklara dolandırıcılık uyarısı! 10 yıllık emek saatler içinde uçtu

Kulakcı, araç bedelini 155 bin lira olarak belirledi. İlanın yayına girmesinden kısa süre sonra kendisini müteahhit olarak tanıtan Kemal A. isimli bir kişi Kulakcı'yı aradı. Kulakcı'ya özetle "Ben müteahhitlik işleri yapıyorum. Bizim inşaatın kalıp işlerini yapan Burak diye bir arkadaşıma bu aracı almak istiyoruz. Son fiyatı ne olur" dedi.

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İkinci el otomobil alacaklara dolandırıcılık uyarısı! 10 yıllık emek saatler içinde uçtu

İkili arasında yürütülen görüşme sonrası 153 bin liralık fiyatta anlaşıldı. Kemal A., aracın devrini 25 Mart günü alabileceklerini söyledi.