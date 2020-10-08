MEB son dakika okullar açıklaması! 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? 9. 10. 11. ve 12. sınıflar için okullar açılacak mı? Yüz yüze...

2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Milyonlarca öğrenci ve veli okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Mart ve Nisan ayında pandemi sonrasında öğrenciler uzaktan eğitim modeline geçiş yapmıştı. Ekim ayının gelmesiyle okulların açılacağı tarih gündemin ilk sırasında yer alıyor. Bakan Ziya Selçuk, ilkokul 2, 3, 4, ortaokul 8. sınıf ve lise 12 sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime başlayacaklar. Bu noktada, 5. 6. 7. ve lise 9. 10. 11. Sınıfların ne zaman okula gideceği merak konusu oldu. İşte, 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? 9. 10. 11. ve 12. sınıflar için okullar açılacak mı? Yüz yüze...