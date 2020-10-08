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Haberler Galeri MEB son dakika okullar açıklaması! 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? 9. 10. 11. ve 12. sınıflar için okullar açılacak mı? Yüz yüze...

MEB son dakika okullar açıklaması! 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? 9. 10. 11. ve 12. sınıflar için okullar açılacak mı? Yüz yüze...

2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Milyonlarca öğrenci ve veli okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Mart ve Nisan ayında pandemi sonrasında öğrenciler uzaktan eğitim modeline geçiş yapmıştı. Ekim ayının gelmesiyle okulların açılacağı tarih gündemin ilk sırasında yer alıyor. Bakan Ziya Selçuk, ilkokul 2, 3, 4, ortaokul 8. sınıf ve lise 12 sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime başlayacaklar. Bu noktada, 5. 6. 7. ve lise 9. 10. 11. Sınıfların ne zaman okula gideceği merak konusu oldu. İşte, 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? 9. 10. 11. ve 12. sınıflar için okullar açılacak mı? Yüz yüze...

Giriş Tarihi: 08.10.2020 17:59 Güncelleme Tarihi: 08.10.2020 18:06
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MEB son dakika okullar açıklaması! 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? 9. 10. 11. ve 12. sınıflar için okullar açılacak mı? Yüz yüze...

2020-2021 okullar ne zaman açılacak? 9. 10. 11. ve 12. sınıflar için okullar açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye'de milyonlarca öğrenci okulların açılacağı tarihi merak ediyor. Kabine Toplantısı'nda Başkan Erdoğan, ilkokul 2, 3, 4. sınıf; ortaokul 8. sınıf ve lise 12. Sınıfların okula başlayacakları ve yüz yüze eğitim alacakları belirtti. Daha sonra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı yayında yeni eğitim ve öğretim yılında hangi sınıfların eğitime başlayacağını açıkladı. İşte,

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB son dakika okullar açıklaması! 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? 9. 10. 11. ve 12. sınıflar için okullar açılacak mı? Yüz yüze...

HANGİ SINIFLAR OKULA GİDECEK, CUMARTESİ OKUL OLACAK MI?

Bu son dakika açıklamasının ardından, ortaokul 5. 6. 7. ve lise 9. 10. 11. sınıfların ne zaman okula gideceği, veli ve öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Bununla birlikte, cumartesi günü eğitim olup olmayacağı da önemli bir diğer konu durumunda. Zira, Bakan Selçuk tarafından cumartesi günü eğitim olabileceği söylendi.

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MEB son dakika okullar açıklaması! 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? 9. 10. 11. ve 12. sınıflar için okullar açılacak mı? Yüz yüze...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime aşamalı geçişle ilgili yeni kararların ayrıntılarını düzenlenen basın toplantısında açıkladı. 12 Ekim Pazartesi günü ilkokul 1'inci sınıflarla birlikte, 2, 3, 4; ortaokul 8'inci sınıf ve lise 12'nci sınıfların, köy okullarının ve özel gereksinimi olan öğrencilerin de yüz yüze eğitime başlayacağını belirten Bakan Selçuk, şunları söyledi:

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MEB son dakika okullar açıklaması! 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? 9. 10. 11. ve 12. sınıflar için okullar açılacak mı? Yüz yüze...

Bakan Selçuk, ilkokulda 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda, ortaokul 8'inci sınıf, lise hazırlık ve 12'nci sınıflarla, köy okullarının tüm kademelerinde ve özel gereksinimli öğrencilerin tüm kademe ve sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitime başlayacak olmalarından duydukları mutluluğu ifade etti. Selçuk, tüm öğrencilerle yüz yüze eğitime sağlıkla, güvenle başlayabilme temennisini dile getirerek, onlara da güzel haberi en kısa sürede verebilme arzusunda olduklarını vurguladı.

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MEB son dakika okullar açıklaması! 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? 9. 10. 11. ve 12. sınıflar için okullar açılacak mı? Yüz yüze...

CUMARTESİ GÜNÜ EĞİTİM OLACAK MI?

Cumartesi günü de eğitim olabileceğini belirten Selçuk, "Bu tamamen okullarımızın ihtiyaçları ile ilgili bir konu. Okulların ihtiyacına göre esneklik sağlanabilir ancak bunun niye ihtiyaç olduğunun somutlaşması lazım." diye konuştu.

Bakan Selçuk, yüz yüze eğitimde yeni dönemin ayrıntılarını şöyle anlattı: