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25 Ekim 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Polislik 2020 alımı başvuru tarihi ne zaman? 27. dönem POMEM alımları başladı mı? KPSS polislik taban puanı kaç? Polislik 2020 alımı başvuru tarihi ne zaman? 27. dönem POMEM alımları başladı mı? KPSS polislik taban puanı kaç?
Polislik 2020 alımı başvuru tarihi ne zaman? Sorusunun yanıtı merak ediyor. KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerde aday POMEM 27. dönem başvurularının yapılacağı tarih merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından lisans ve önlisans mezunu adaylar içinden alımlar yapılacak. Bilindiği üzere geçtiğimiz dönemde, 5 bin 600 lisans ve 400 ön lisans mezunu Polis Akademisi Başkanlığı tarafından göreve alınmıştı. İşte, Polislik 2020 alımı başvuru tarihi ne zaman? 27. dönem POMEM alımları başladı mı? KPSS polislik taban puanı kaç?
Giriş Tarihi: 25.10.2020 16:41 Güncelleme Tarihi: 25.10.2020 16:48
Polislik 2020 alımı başvuru tarihi ne zaman? 27. dönem POMEM alımları başladı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce aday KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından polislik alımı başvruruları için gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. İçişleri Bakanlığı bünyesinden görev alacak polis adayları için lisans ve ön lisans mezunu olması şartı aranıyor. KPSS lisans puanı P3 puan türünden 60, önlisans mezunları için 93 puan türünden 65 taban puan veya üzerinde puan almış olmak.) şartını taşımak önemli olacak. İşte, 27. dönem POMEM alımları başladı mı? KPSS polislik taban puanı kaç?
GALERİ DEVAM EDİYOR POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR? 27. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilecek olan 27. Dönem POMEM polis alımı süreci için araştırmalar son günlerde hız kazanmıştı. Geçtiğimiz sene başvurular 14 Ekim tarihi itibarıyla alınmaya başlanmıştı. Bugün KPSS sonuçlarının da açıklanmasıyla beraber adaylar başvuru şartları gibi tüm detayları araştırmaya başladı.
POLİS ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK? 2020
Polis Akademisi'nin 2020 polis alımı başvuru tarihleriyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.
POMEM ŞARTLARI NELERDİR?
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) 5 inci maddede belirtilen eğitim kurumlarından mezun olmak,
c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak,
ç) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için, (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak,
d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak,