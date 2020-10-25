Polislik 2020 alımı başvuru tarihi ne zaman? 27. dönem POMEM alımları başladı mı? KPSS polislik taban puanı kaç?

Polislik 2020 alımı başvuru tarihi ne zaman? Sorusunun yanıtı merak ediyor. KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerde aday POMEM 27. dönem başvurularının yapılacağı tarih merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından lisans ve önlisans mezunu adaylar içinden alımlar yapılacak. Bilindiği üzere geçtiğimiz dönemde, 5 bin 600 lisans ve 400 ön lisans mezunu Polis Akademisi Başkanlığı tarafından göreve alınmıştı. İşte, Polislik 2020 alımı başvuru tarihi ne zaman? 27. dönem POMEM alımları başladı mı? KPSS polislik taban puanı kaç?