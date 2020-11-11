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11 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Heyecan dorukta! 2020-2021 bekçi alımları ne zaman başlayacak? EGM PA Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? İşte puan... Heyecan dorukta! 2020-2021 bekçi alımları ne zaman başlayacak? EGM PA Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? İşte puan...
2020-2021 bekçi alımları ne zaman başlayacak? Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmak isteyen binlerce bekçi adayı başvuru sürecini yakından takip ediyor. 2020-2021 yılı içinde Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak alımlar için başvuru tarihi merak ediliyor. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında 100 bin memur alımı yapılacak. İşte, 2020-2021 bekçi alımları ne zaman başlayacak? EGM PA Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? İşte puan...
Giriş Tarihi: 11.11.2020 20:32 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020 20:38
2020-2021 bekçi alımları ne zaman başlayacak? EGM PA Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında 100 bin memur alımı yapılacak. Alımların daha çok sağlık ve emniyet alanında yapılması bekleniyor. Koronavirüs salgını sürecinde memur alımlarına ara verilmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak bekçi alımı için başvuru tarihi yakından takip ediliyor. İşte, 2020-2021 bekçi alımları ne zaman başlayacak? EGM PA Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? İşte puan...
GALERİ DEVAM EDİYOR BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?
Kasım ayına girmemizle birlikte EGM ve PA ile bekçi alımı başvuruları yakından takip ediliyor. Polis Akademisi tarafından yayınlanan duyuru ile birlikte alıma ilişkin esaslar ve başvuru şartları merak ediliyor. Haberimizde, bekçi alımı başvuru şartları ve tüm detaylara ulaşabilirsiniz.
BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN? 2020 2021
Bekçi alımı başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Koronavirüs salgını sebebiye emniyet, sağlık personellerine ihtiyaç arttı. Bekçi alımlarına dair güncel gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz. Bekçi alımlarını Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamasıyla duyurusu yapılacak.
BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
2020 Bekçi alımı şartları aşağıdaki gibidir;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,
d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (19.09.2002 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (19.09.1990 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,