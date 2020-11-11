2020-2021 bekçi alımları ne zaman başlayacak? EGM PA Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında 100 bin memur alımı yapılacak. Alımların daha çok sağlık ve emniyet alanında yapılması bekleniyor. Koronavirüs salgını sürecinde memur alımlarına ara verilmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak bekçi alımı için başvuru tarihi yakından takip ediliyor. İşte, 2020-2021 bekçi alımları ne zaman başlayacak? EGM PA Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? İşte puan...