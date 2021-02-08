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08 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri "Açık açık dile getirdi" Hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı... "Açık açık dile getirdi" Hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı...
Hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşılama uygulamasının başlaması ve alınan tedbirlerin etkisini göstermesi sonrasında kısıtlamaların ne zaman kalkacağı merak edilen konular arasında bulunuyor. Salgın sürecinde yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam ediyor. Gözler şimdi Bilim Kurulu ve Kabine toplantısından çıkacak kararlara çevrildi. İşte, hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı...
Giriş Tarihi: 08.02.2021 21:51 Güncelleme Tarihi: 08.02.2021 21:51
Hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı yasakları ne zaman kalkacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Günlük vaka sayılarında yaşanan düşüş ve alınan tedbirlerin etkisini göstermesi sonrasında yasakların ne zaman kalkacağı merak ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü önemli açıklamalarda bulunacağını dile getirdi. Akıllara yasakların kalkıp kalkmayacağı sorusu yeniden geldi. İşte, hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı...
GALERİ DEVAM EDİYOR HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU YASAKLARI NE ZAMAN KALKACAK? 65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI...
Yasakların kalkacağına yönelik henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda ahaber.com.tr üzerinden detaylara ulaşabileceksiniz...
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, mutasyon geçiren koronavirüs, aşı ve önlemlere yönelik açıklamalarda bulundu.
"Türkiye'de 30-40 binli rakamları görmüştük kasım ortalarında, o döneme göre karşılaştırdığımızda bir kontrolden söz edebiliriz" diyen Prof. Dr. Yavuz, maskelerin hayatımızdan ne zaman çıkacağına yönelik değerlendirmelerde bulundu.
"Şu an 7-8 bin gibi bir vaka bandındayız, açıkçası 5 binlere düşmüşken buralara gelmek bizi biraz kaygılandırıyor. Kaygılanmamızın nedeni sadece rakamlara bakarak değil, biliyorsunuz bir de bu varyant meselesi var.
Özellikle varyant 1 dediğimiz bulaşıcılık özelliği yüksek olan hatta hastalandırdığı kişilerde de ölüm oranının daha yüksek olduğuna dair güçlü kanıtlar çıkan varyant bizleri kaygılandırıyor. Çünkü eğer bu varyant yüzünden bu iş artıyorsa önümüzdeki süreçte mevcut önlemlerle bu varyantı kontrol altına almamız pek mümkün olamıyor. O nedenle mevcut önlemleri gevşetmemeyi öneriyoruz herkese."