"Açık açık dile getirdi" Hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı...

Hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı yasakları ne zaman kalkacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Günlük vaka sayılarında yaşanan düşüş ve alınan tedbirlerin etkisini göstermesi sonrasında yasakların ne zaman kalkacağı merak ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü önemli açıklamalarda bulunacağını dile getirdi. Akıllara yasakların kalkıp kalkmayacağı sorusu yeniden geldi. İşte, hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı...