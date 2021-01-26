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26 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika: Okullar 15 Şubat'ta açılıyor mu? Hangi sınıflar okula gidecek? Yüz yüze eğitim... MEB son dakika: Okullar 15 Şubat'ta açılıyor mu? Hangi sınıflar okula gidecek? Yüz yüze eğitim...
Okullar 15 Şubat'ta açılıyor mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Uzaktan eğitim sürecinde 2020-2021 eğitim ve öğretim 1. dönem geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Ara tatil ile birleştirilen ve toplam 21 gün yapılacak yarıyıl tatiline çıkan öğrenciler, tatilin ardından yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek açıklamalar veliler ve öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. İşte, Okullar 15 Şubat'ta açılıyor mu? Hangi sınıflar okula gidecek? Yüz yüze eğitim...
Giriş Tarihi: 26.01.2021 22:38
Okullar 15 Şubat'ta açılıyor mu? Hangi sınıflar okula gidecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından veliler ve öğrencilerin beklediği açıklama geldi. Karnelerini alan öğrenciler, yarı yıl tatili sonrasında yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağını merak ediyor. İlkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören öğrenciler yarıyıl tatiline devam ediyor. İşte, okullar 15 Şubat'ta açılıyor mu? Hangi sınıflar okula gidecek? Yüz yüze eğitim...
GALERİ DEVAM EDİYOR YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Toplam 21 gün yapılacak yarıyıl tatili 15 Şubat'ta sona erecek. 2020-2021 2. dönem 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. Şimdi ise gözler yüz yüze eğitim takvimine çevrildi. İşte Bakan Selçuk'un konu ile ilgili açıklamaları:
Salgının Türkiye'de mesleki eğitimin gerçek kabiliyetinin çok net bir şekilde görülebilmesine imkan sağladığını belirten Selçuk, meslek liselerinin Ar-Ge merkezleriyle ilişkilendirilip altyapısı güçlü olan yerlerde önemli çalışmaların yapıldığını anlattı. Selçuk, salgın sürecinin ilk günlerinde bir meslek lisesinin çok kısa sürede dijital solunum cihazı tasarlayıp ürettiğini hatırlattı. Selçuk, "Salgının başladığı, dünyada maske tedarikinde büyük sıkıntıların yaşandığı günlerde meslek liselerinde 130 milyon, halk eğitimi merkezlerinde ise 164 milyon tek kullanımlık maske olmak üzere 294 milyon maske üretildi." diye konuştu.
Selçuk, tek kullanımlık tulum, önlük, siperlik, dezenfektan, kolonya ve daha pek çok hijyen ürününün üretiminin yapıldığını ifade ederek, "Bunların milyonlarca litresi yani sadece yüzey dezenfektanı 8,5 milyon litre. 1,3 milyon siperlik üretildi. Bunların hepsi dağıtıldı." bilgisini paylaştı.
"MESLEK LİSESİ RUHU OLUŞTU"
Bu durumun mesleki eğitimin dönüşümü çalışmalarının bir işaret fişeği olduğunu ve bunun sadece salgınla ilgili olmadığını vurgulayan Selçuk, yapılan altyapı ve vizyon çalışmalarının, bu tür bir kriz durumunda bile riskin yönetilebileceği bir sistemi hazırladığını söyledi.