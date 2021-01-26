MEB son dakika: Okullar 15 Şubat'ta açılıyor mu? Hangi sınıflar okula gidecek? Yüz yüze eğitim...

Okullar 15 Şubat'ta açılıyor mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Uzaktan eğitim sürecinde 2020-2021 eğitim ve öğretim 1. dönem geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Ara tatil ile birleştirilen ve toplam 21 gün yapılacak yarıyıl tatiline çıkan öğrenciler, tatilin ardından yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek açıklamalar veliler ve öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. İşte, Okullar 15 Şubat'ta açılıyor mu? Hangi sınıflar okula gidecek? Yüz yüze eğitim...