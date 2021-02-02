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02 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika: Okullar 15 Mart'ta açılacak mı, ertelendi mi? Hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlıyor? 8. ve 12. sınıflar... MEB son dakika: Okullar 15 Mart'ta açılacak mı, ertelendi mi? Hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlıyor? 8. ve 12. sınıflar...
Okullar 15 Mart'ta açılacak mı, ertelendi mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aşılama uygulamasının başlaması ve günlük vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrasında kısıtlamaların ne zaman kalkacağı merak ediliyor. Ayrıca uzaktan eğitime devam eden okulların açılma tarihi ise gündemin ilk sırasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan konu hakkında açıklamalarda bulundu. İşte, okullar 15 Mart'ta açılacak mı, ertelendi mi? Hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlıyor? 8. ve 12. sınıflar...
Giriş Tarihi: 02.02.2021 18:08
Okullar 15 Mart'ta açılacak mı, ertelendi mi? Hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci ve veli okulların açılacağı tarih merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılma takvimi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. 8. ve 12. sınıfların 1 Mart tarihinde okullara dönme kararı sonrasında diğer sınıflar için alınacak kararlar yakından takip ediliyor. İşte, okullar 15 Mart'ta açılacak mı, ertelendi mi? Hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlıyor? 8. ve 12. sınıflar...
GALERİ DEVAM EDİYOR BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI
Başkan Erdoğan bugünkü Kabine Toplantısı'nın ardından okullarda yüz yüze eğitim ve okulların açılma tarihi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalar;
SON DAKİKA: "KÖY OKULLARI 15 ŞUBAT'TA AÇILACAK"
"15 Şubat'ta köy okulların açılmasını kararlaştırdık. Olağan bir artış söz konusu olursa eğitime yeniden ara verilecektir.
"EĞİTİM ÖĞRETİMİN 1 MART'TAN İTİBAREN BAŞLAMASI İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLANACAK"
8. ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel okulların eğitim öğretimin 1 Mart'tan itibaren başlaması için hazırlıklara başlanacak. Vaka sayısının düşüşüne göre esnaflara yönelik kısıtlamalar için gerekli takvimin başlatılmasını hazırlıyoruz."
İKİNCİ DÖNEM OKULLAR 15 ŞUBAT'TA MI AÇILACAK?
Koronavirüs vaka sayılarındaki büyük düşüşe ve aşılama çalışmalarının başarılı bir şekilde ilerlemesine bağlı olarak, 'Okullar 15 Şubat'ta açılacak mı?' sorusu merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir etkinlikte, kendisine yöneltilen okullar ne zaman açılacak sorusuna ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Ziya Selçuk, okullarda yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih olarak 15 Şubat tarihini işaret ederken son durumu değerlendirdi.
BAKAN SELÇUK'TAN YÜZ YÜZE EĞİTİM İLE İLGİLİ AÇIKLAMA!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "'Okulumu çok özledim' diyen kuzularıma artık 'çok haklısın' demek istemiyorum. Onların eğitim hakkını layıkıyla teslim etmek istiyorum. Her bir vatandaşımızın temizlik, maske ve mesafede göstereceği hassasiyetin ölçüsü okullarımızın açılış takvimine yansıyacak, emin olun" ifadelerini kullandı.