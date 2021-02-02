Okullar 15 Mart'ta açılacak mı, ertelendi mi? Hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci ve veli okulların açılacağı tarih merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılma takvimi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. 8. ve 12. sınıfların 1 Mart tarihinde okullara dönme kararı sonrasında diğer sınıflar için alınacak kararlar yakından takip ediliyor. İşte, okullar 15 Mart'ta açılacak mı, ertelendi mi? Hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlıyor? 8. ve 12. sınıflar...