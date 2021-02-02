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02 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Genelge yayımlandı! 6-7 Şubat'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu kısıtlama olacak mı? Saatler esnetildi mi? Genelge yayımlandı! 6-7 Şubat'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu kısıtlama olacak mı? Saatler esnetildi mi? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde bazı tedbirler uygulanıyor. Geçtiğimiz hafta sonu dokuzuncusu gerçekleştirilen hafta sonu kısıtlamasının bu hafta sonu da uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gözler sokağa çıkma kısıtlamalarına çevrildi. Peki, 6-7 Şubat'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu kısıtlama olacak mı? Saatler esnetildi mi? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 02.02.2021 16:59
6-7 Şubat'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Koronavirüsle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'de aşılama sürecinin başlaması ve vaka sayısında düşüş görülmesi ile birlikte gözler kısıtlamaların kalkacağı tarihe çevrilmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Peki, 6-7 Şubat'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu kısıtlama olacak mı? Saatler esnetildi mi? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? 6-7 ŞUBAT...
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, ikinci bir duyuruya kadar kısıtlamaların devam edeceği bildirildi. Buna göre, 5 Şubat Cuma günü saat 21.00'de başlayacak hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağı, 8 Şubat 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek. Kısıtlama tam 56 saat sürecek.
HAFTA SONU MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?
Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebilecek.
Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çevrim içi sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.
Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçları ile ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarını karşılamak için araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırına gidip gelebilecek.
Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.
HAFTA SONU LOKANTA VE RESTORAN AÇIK MI?
Lokanta ve restoran gibi iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecek.