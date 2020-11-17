20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında yeni kısıtlamalr getirildi. Hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?