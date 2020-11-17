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17 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Kabine toplantısı son dakika: 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? İşte illerin listesi... Kabine toplantısı son dakika: 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? İşte illerin listesi...
65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Kabine toplantısı sonrasında yeni kısıtlamalar açıklandı. Vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında yeni kısıtlamaların gelmesi bekleniyordu. Vatandaşlar yeni kısıtlamalar hakkında yapılan açıklamanın detaylarını araştırmaya başladı. İşte, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? İşte illerin listesi...
Giriş Tarihi: 17.11.2020 20:11 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 20:17
20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında yeni kısıtlamalr getirildi. Hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?
GALERİ DEVAM EDİYOR SON DAKİKA! BAŞKAN ERDOĞAN: 20 YAŞ ALTI İÇİN DE GEÇERLİ
Erdoğan: "65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek."
20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Son dakika bilgisine göre kritik Kabine toplantısı başladı. Toplantı sonrası alınan kararlarla ilgili Başkan Erdoğan, ulusa sesleniş konuşması yapacak.
20 yaş altındaki vatandaşlara salgının ilk zamanlarında uygulanan kısıtlama halinin geri döneceği iddiaları dolaşırken bu konuyla ilgili resmi bir açıklama ise bulunmuyor.
Öte yandan bugün 15.30'da başlayacak olan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklama tüm Türkiye'nin merakla beklediği konular arasında yerini alıyor.
KABİNE TOPLANTISI'NDAN ÇIKAN KARARLAR... EKONOMİ-GÜNDEM
- Türkiye'yi son 18 yılda tarihin en büyük kalkınma reformlarıyla tanıştırdık.
- Adaletin olmadığı yerde diğer şeyler birer zulüm aracına dönüşebilir.
- Adalet ancak hukuk düzeniyle sağlanabilir.
- Adalet kavramı yargıyla ilgili olmanın çok ötesindedir.
- Değişim gerçeğine sırtımızı dönersek milletimize karşı görevimizi yerine getiremeyiz.
Yargının daha iyi işlemesi için ne gerekiyorsa yapacağız.
- Ekonomi alanında köklü reformlar yapmak istiyoruz.
- Ekonominin ruhu olan güven unsuru ile sıçrama yapma arzusundayız.
- İnsan hakları eylem planı taslağına son hali verilecek.