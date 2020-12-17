MEB son dakika: Ocak yarıyıl tatili ne zaman 2021? Karneler ne zaman, hangi tarihte verilecek? 2020-2021...

Ocak yarıyıl tatili ne zaman 2021? Karneler ne zaman, hangi tarihte verilecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığıı 2020-2021 yıl takvimine göre 1. dönem karne tarihi belli oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitimlerine evinde devam eden ilkokul, ortaokul ve liseler için karne heyecanı yaşanmaya başladı. Öğrenciler ve veliler karnelerin verileceği tarihi sorgulamaya başladı. İşte, Ocak yarıyıl tatili ne zaman 2021? Karneler ne zaman, hangi tarihte verilecek? 2020-2021...