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17 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika: Ocak yarıyıl tatili ne zaman 2021? Karneler ne zaman, hangi tarihte verilecek? 2020-2021... MEB son dakika: Ocak yarıyıl tatili ne zaman 2021? Karneler ne zaman, hangi tarihte verilecek? 2020-2021...
Ocak yarıyıl tatili ne zaman 2021? Sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1. dönem karne tarihi açıklandı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yarıyıl tatilini iple çekerken, diğer yandan karne günüde merak ediliyordu. Uzaktan eğitimini sürdüren öğrenciler Ocak sömestr tatili ile dinlenme sürecine geçecek. İşte, Ocak yarıyıl tatili ne zaman 2021? Karneler ne zaman, hangi tarihte verilecek? 2020-2021...
Giriş Tarihi: 17.12.2020 19:53 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020 20:00
Ocak yarıyıl tatili ne zaman 2021? Karneler ne zaman, hangi tarihte verilecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığıı 2020-2021 yıl takvimine göre 1. dönem karne tarihi belli oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitimlerine evinde devam eden ilkokul, ortaokul ve liseler için karne heyecanı yaşanmaya başladı. Öğrenciler ve veliler karnelerin verileceği tarihi sorgulamaya başladı. İşte, Ocak yarıyıl tatili ne zaman 2021? Karneler ne zaman, hangi tarihte verilecek? 2020-2021...
GALERİ DEVAM EDİYOR KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?
Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci karnelerin verileceği tarih ile ilgili araştırmalarına hız kazandırdı. Bakan Selçuk karneler için 22 Ocak'a işaret etti ve salgının seyrine göre yarıyıl tatilini öne çekilebileceğine yönelik bir senaryonun da olduğunu söyledi.
KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK? ÖĞRENCİLERE 1. DÖNEM KARNESİ VERİLECEK Mİ?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde konuk olduğu canlı yayın programında eğitim öğretim faaliyetleriyle ilgili merak edilen konulara açıklık getirdi. 22 Ocak tarihinde sona erecek 1. dönem için öğrencilere karne vermek istediklerini belirten Selçuk " 22 Ocak'ta karne vermek istiyoruz. En az bir sınavı yüz yüze yapmak istiyoruz. Biz çocuğumuzun eline basılı karne vermek istiyoruz. Tüm şartlara karşı da hazırlıklarımı sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.
Okullarda sınav yapılmasıyla ilgili konuya ilişkin karar alınan önlemler ve koronavirüs tablosundaki artışa veya azalışa göre karara bağlanacak. 2019 eğitim öğretim yılında öğrenciler karnelerini okul yönetimlerinden randevulu bir şekilde almıştı.
Salgın sebebiyle kritik bir süreçten geçen İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 1. dönem aldıkları notlar 2. dönem karnesi için geçerli sayıldı ve sınıfta kalma kaldırıldı.