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Haberler Galeri MEB son dakika! Meslek liseleri açılıyor mu? Meslek liselerinde hangi dersler yüz yüze olacak? İşte liste...

MEB son dakika! Meslek liseleri açılıyor mu? Meslek liselerinde hangi dersler yüz yüze olacak? İşte liste...

Meslek liselerinde hangi dersler yüz yüze olacak? Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri, Meslek Eğtim Liseleri, Güzel Sanatlar Lisesi ve Spor Liseleri'nin 5 Ekim tarihinde yüz yüze eğitime geçilmesine karar verildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelen son dakika açıklaması sonrasında liselerin açılış tarihi yeniden gündeme geliyor. Meslek liseleri açılıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Meslek liselerinde hangi dersler yüz yüze olacak? İşte liste...

Giriş Tarihi: 02.10.2020 17:03 Güncelleme Tarihi: 02.10.2020 17:10
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MEB son dakika! Meslek liseleri açılıyor mu? Meslek liselerinde hangi dersler yüz yüze olacak? İşte liste...

Meslek liseleri açılıyor mu? Meslek liselerinde hangi dersler yüz yüze olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzalı karara göre, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'na bağlı Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencileri için yüz yüze eğitim süreci başlıyor. Yazıda 5 Ekim tarihinde başlayacak bölümler öğrencilere duyuruldu. Meslek liseleri açılıyor mu? Meslek liselerinde hangi dersler yüz yüze olacak? İşte liste...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB son dakika! Meslek liseleri açılıyor mu? Meslek liselerinde hangi dersler yüz yüze olacak? İşte liste...

MESLEK LİSELERİ AÇILIYOR MU?

Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liselerinde alan ve dal derslerin uygulama kazanımları, 5 Ekim'den itibaren yüz yüze eğitimle verilecek.

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MEB son dakika! Meslek liseleri açılıyor mu? Meslek liselerinde hangi dersler yüz yüze olacak? İşte liste...

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce illere "2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Uygulamalı Eğitim"e ilişkin yazı gönderildi.

Yazıda, Anadolu teknik programı öğrencilerinin işletmelerde mesleki eğitim ve staj uygulamalarının 28 Eylül'den itibaren başladığı anımsatıldı

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MEB son dakika! Meslek liseleri açılıyor mu? Meslek liselerinde hangi dersler yüz yüze olacak? İşte liste...

Yazıya göre, 5 Ekim'den itibaren de mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liselerinin "meslek.eba.gov.tr" adresinde yayımlanan alan ve dal derslerine ait uygulama kazanımları, tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitimle verilecek.

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MEB son dakika! Meslek liseleri açılıyor mu? Meslek liselerinde hangi dersler yüz yüze olacak? İşte liste...

HER DERS SAATİ 30 DAKİKA

Öğrencilerin okulda geçirdikleri ders içi ve dışı saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda rehberlik ve yönlendirme yapılacak.