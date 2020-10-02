MEB son dakika! Meslek liseleri açılıyor mu? Meslek liselerinde hangi dersler yüz yüze olacak? İşte liste...

Meslek liseleri açılıyor mu? Meslek liselerinde hangi dersler yüz yüze olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzalı karara göre, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'na bağlı Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencileri için yüz yüze eğitim süreci başlıyor. Yazıda 5 Ekim tarihinde başlayacak bölümler öğrencilere duyuruldu. Meslek liseleri açılıyor mu? Meslek liselerinde hangi dersler yüz yüze olacak? İşte liste...