ANA SAYFA
MEB son dakika! Meslek liseleri açılıyor mu? Meslek liselerinde hangi dersler yüz yüze olacak? İşte liste...
Meslek liselerinde hangi dersler yüz yüze olacak? Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri, Meslek Eğtim Liseleri, Güzel Sanatlar Lisesi ve Spor Liseleri'nin 5 Ekim tarihinde yüz yüze eğitime geçilmesine karar verildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelen son dakika açıklaması sonrasında liselerin açılış tarihi yeniden gündeme geliyor. Meslek liseleri açılıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Meslek liselerinde hangi dersler yüz yüze olacak? İşte liste...
Giriş Tarihi: 02.10.2020 17:03 Güncelleme Tarihi: 02.10.2020 17:10
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10