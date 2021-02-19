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19 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika: Liseler 1 Mart'ta açılıyor mu? Hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlıyor? Mesleki ve teknik Anadolu liseleri... MEB son dakika: Liseler 1 Mart'ta açılıyor mu? Hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlıyor? Mesleki ve teknik Anadolu liseleri...
Liseler 1 Mart'ta açılıyor mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Mart'tan itibaren mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanmasına karar verdi. Açıklamanın ardından öğrenciler ve veliler hangi sınıfların yeniden okula başlayıp başlamayacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, liseler 1 Mart'ta açılıyor mu? Hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlıyor? Mesleki ve teknik Anadolu liseleri...
Giriş Tarihi: 19.02.2021 17:25 Güncelleme Tarihi: 19.02.2021 17:25
Liseler 1 Mart'ta açılıyor mu? Hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MEB, 1 Mart'tan itibaren mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanmasına karar verdi. Açıklamanın ardından gelecek detaylar bekleniyor. Öğrenciler hangi sınıfların okula döneceğini araştırmaya başladı. İşte, liseler 1 Mart'ta açılıyor mu? Hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlıyor? Mesleki ve teknik Anadolu liseleri...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Mart'tan itibaren mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri derslerinde yüz yüze eğitime geçilmesine karar verdi.
Bu kapsamda, tüm sınıf seviyelerinde uygulamalı dersler okullarda yüz yüze yapılacak.
1 MART'TA BAŞLAYACAK
Yüz yüze eğitime kademeli geçişin ikinci aşaması 1 Mart'ta başlayacak. Aynı tarihte, 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile ilkokullarda yüz yüze eğitime başlanacak.
İLKOKULLAR, ORTAOKULLAR VE LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda yüz yüze eğitim geçiş süreci hakkında son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Selçuk, ikinci dönem okullar açılacak mı sorusuna, "Bu ilk adımı takip edecek diğer adımımız, 1 Mart'ta okul öncesi, özel eğitim, ilkokul ile lise ve üniversite giriş sınavlarına hazırlanan 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için okulların kapısını açmak olacak. Ayrıca il ve ilçe merkezlerinde salgının yaygınlık durumuna göre belirlenen ölçütler uyarınca okul risk değerlendirmesi yapılarak tüm sınıf düzeylerinde okullarımızı açma konusunda da ilin kendi koşulları doğrultusunda kendi adımını atabilmesi için gerekli hazırlıkları yapıyoruz." şeklinde yanıt verdi.
OKUL SINAVLARI NASIL OLACAK VE HAFTADA KAÇ GÜN YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK?
Bilindiği gibi, geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yüz yüze eğitime geçiş süreci hakkında bilgi paylaşılmıştı. MEB'in açıklamasında, okul sınavları ile beraber haftada kaç gün yüz yüze eğitim olacağı konularına da açıklık getirildi.
Bakan Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili attıkları tüm adımların uzun süren araştırmalar ve planlama süreçlerinin sonunda belirlendiğini ifade ederek, bunun için çalışmaları adım adım yürüttüklerini dile getirdik.