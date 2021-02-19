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19 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Detaylar belli oluyor! Kısıtlamalar hangi illerde kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitecek mi? Detaylar belli oluyor! Kısıtlamalar hangi illerde kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitecek mi? Kısıtlamalar hangi illerde kalkacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaların mart ayında kademeli olarak kaldırılacağı öğrenildi. Bu gelişmelerin ardından uygulamanın ilk olarak hangi illerde başlayacağı merak edilmeye başlandı. Konu hakkında detaylar belli olmaya başladı. Peki, kısıtlamalar hangi illerde kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitecek mi? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 19.02.2021 16:43 Güncelleme Tarihi: 19.02.2021 16:43
65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitecek mi? Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koroanvirüs salgını sonrası Türkiye genelinde bazı tedbirler uygulanmaya başlandı. Geçtiğimiz yıl alınan kararlar neticesinde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı gruplara belirli saatlerde sokağa çıkma izni verilmişti. Hafta içi ve hafta sonu kısıtlamalarının yanı sıra mekanlara yönelik de kısıtlama kararları alınmıştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kısıtlamalar ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, kısıtlamalar hangi illerde kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitecek mi? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR KISITLAMALAR HANGİ İLLERDE KALKACAK?
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, yaptığı açıklamada, sosyal yaşam ve iş hayatını direkt etkileyen Kovid-19'la mücadele kapsamındaki kısıtlamaların "yerinde karar" döneminde marttan itibaren illere göre değerlendirileceğine dikkati çekti.
İllerin, durumuna göre "düşük", "orta", "yüksek" veya "çok yüksek" riskli olarak sınıflandırılacağını söyleyen Aydın, bu gruplara göre kısıtlamalardan hangilerinin kaldırılacağı veya sürdürüleceğinin belirleneceğini belirtti.
"TEK BAŞINA 100 BİN KİŞİDE GÖRÜLEN VAKA SAYILARI ÜZERİNDEN ALINMAYACAK"
Şehirlerde salgının yönetilebilir ve hızının düşük olduğunu gösterecek parametrelere göre yerinde kararların belirleneceğini ifade eden Aydın, şunları kaydetti:
"Bu kararlar, tek başına 100 bin kişide görülen vaka sayıları üzerinden alınmayacak. Bunun yanında şehirdeki hastanelerin yatak, yoğun bakım, solunum cihazı kapasitesi ve doluluk oranı, şehirdeki salgının üreme hızı, PCR testlerindeki pozitiflik oranı, şehirdeki 10-14 günlük süredeki salgının trendi, şehrin yaş ve demografik durumu çerçevesindeki aşı durumu gibi 5-6 parametre üzerinden şehirler puanlamaya tabi tutulacak. Bu puanlamanın durumuna göre de 'düşük', 'orta', 'yüksek' veya 'çok yüksek' riskli denilecek."
Şehirlerin yer alacakları risk gruplarına göre hayata geçirilebilecek normalleşme adımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aydın,
"Durumu iyi olan şehirlerde, belki restoranlar için 'açık alanlarının yüzde 50-60'ını, kapalı alanlarının yüzde 30'unu kullanabilirsin' denilecek. Orta riskli grupta belki restoranların açık alanlarının yüzde 40'ı, kapalı alanlarının yüzde 10'u kullanılacak." diye konuştu.
Aydın, kısıtlamaların kaldırılma sürecinin dinamik şekilde sürdürüleceğine işaret ederek,
"Örneğin bir kent düşünün ve verileri çok iyi olsun. O kentte 65 yaş üstündeki nüfusun ikinci doz aşılarını da yaptınız. O zaman belki 65 yaş üstü gruba 'hafta içinde 8 saat, hafta sonları gündüz şu saatlerde dışarı çıkabilirsiniz' denecek, evinin etrafında değil belki kent içinde seyahat izni verilecek." ifadelerini kullandı.