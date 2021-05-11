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Haberler Galeri MEB son dakika: Lise sınavları iptal mi? 2021 hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf 2. dönem sınavları yapılacak mı?

MEB son dakika: Lise sınavları iptal mi? 2021 hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf 2. dönem sınavları yapılacak mı?

Son dakika... Lise sınavları iptal mi? Lise sınavları yapılacak mı? soruları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri 2. dönem sınavları ile ilgili detayları araştırıyor. Uzun süredir gündemi meşgul eden lise sınavlarının iptal edilip edilmemesi yönünde sorular yanıt buldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, lise sınavları iptal mi? 2021 hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf 2. dönem sınavları yapılacak mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 11.05.2021 21:07
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MEB son dakika: Lise sınavları iptal mi? 2021 hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf 2. dönem sınavları yapılacak mı?

Lise sınavları ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 2. dçnem sınavları ile ilgili yapılan açıklamada, sınavların iptaline ilişkin merak edilen sorular da yanıtlandı. Hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin yakından takip ettiği 2. dönem sınavları hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, lise sınavları iptal mi? 2021 hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf 2. dönem sınavları yapılacak mı? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB son dakika: Lise sınavları iptal mi? 2021 hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf 2. dönem sınavları yapılacak mı?

LİSE SINAVLARI İPTAL Mİ OLDU?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, lise sınavlarının iptal edilmediği, yeniden düzenlendiği bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada şöyle denildi:

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MEB son dakika: Lise sınavları iptal mi? 2021 hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf 2. dönem sınavları yapılacak mı?

"Bakanlığımızca resmi ve özel ortaöğretim kurumlarındaki sınav uygulamalarının salgın tedbirleri doğrultusunda yeniden düzenlenmesi kararlaştırılmış ve bu kapsamda 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci ve ikinci dönemine ilişkin sınavların 12. sınıflarda tamamlanmış; hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıfların önemli bir kısmında ise sınavların yapılmış olması hususları göz önünde bulundurularak ölçme ve değerlendirme uygulama ve süreçleri yeniden düzenlenmiştir"

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MEB son dakika: Lise sınavları iptal mi? 2021 hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf 2. dönem sınavları yapılacak mı?

Bakanlık, resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında düzenlemenin şu şekilde olduğunu açıkladı:

1- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin her dersten tek sınav yapılacaktır.

2- 12. sınıflar düzeyinde birinci ve ikinci döneme ilişkin sınavlar tamamlandığından bu sınıfların 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ilişkin iş ve işlemleri, ilgili Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütülerek tamamlanacaktır.

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MEB son dakika: Lise sınavları iptal mi? 2021 hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf 2. dönem sınavları yapılacak mı?

3- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde yapılacak sınavlara yönelik hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine bu sınavlara katılıp katılmama hususunda tercih hakkı sunulacaktır. Sınavlara katılmak istemeyen öğrencilerin velilerinin bu taleplerini içeren dilekçeleriyle en geç 21 Mayıs 2021 tarihine kadar eğitim kurumu müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekecektir.