MEB son dakika: Lise sınavları iptal mi? 2021 hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf 2. dönem sınavları yapılacak mı?

Son dakika... Lise sınavları iptal mi? Lise sınavları yapılacak mı? soruları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri 2. dönem sınavları ile ilgili detayları araştırıyor. Uzun süredir gündemi meşgul eden lise sınavlarının iptal edilip edilmemesi yönünde sorular yanıt buldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, lise sınavları iptal mi? 2021 hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf 2. dönem sınavları yapılacak mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 11.05.2021 21:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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