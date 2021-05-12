Arefe günü kabir ziyareti yasak mı? Arefe (Arife) günü mezar ziyareti yapılacak mı? Sokağa çıkma yasağında...

Arefe günü kabir ziyareti yapılacak mı? On bir ayın sultanı Ramazan'ı Şerif'e bugün veda ediyoruz. Bayramın tam kapanma sürecinin içerisine denk gelmesi ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de kabir ziyaretleri oldu. Arefe günü yani bugün kabir ziyareti yapmak isteyen vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, arefe günü kabir ziyareti yasak mı? Arefe (Arife) günü mezar ziyareti yapılacak mı? Sokağa çıkma yasağında mezarlık ziyareti nasıl olacak? İşte cevaplar...