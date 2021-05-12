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Haberler Galeri Arefe günü kabir ziyareti yasak mı? Arefe (Arife) günü mezar ziyareti yapılacak mı? Sokağa çıkma yasağında...

Arefe günü kabir ziyareti yasak mı? Arefe (Arife) günü mezar ziyareti yapılacak mı? Sokağa çıkma yasağında...

Arefe günü kabir ziyareti yapılacak mı? On bir ayın sultanı Ramazan'ı Şerif'e bugün veda ediyoruz. Bayramın tam kapanma sürecinin içerisine denk gelmesi ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de kabir ziyaretleri oldu. Arefe günü yani bugün kabir ziyareti yapmak isteyen vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, arefe günü kabir ziyareti yasak mı? Arefe (Arife) günü mezar ziyareti yapılacak mı? Sokağa çıkma yasağında mezarlık ziyareti nasıl olacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 12.05.2021 08:49
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Arefe günü kabir ziyareti yasak mı? Arefe Arife günü mezar ziyareti yapılacak mı? Sokağa çıkma yasağında...

Arefe günü mezar ziyareti yapılacak mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında tam kapanma uygulanıyor. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle en çok merak edilen konular arasında arefe günü ve bayramda mezar ziyareti yapılıp yapılamayacağı oldu. Konu ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Peki, arefe günü kabir ziyareti yasak mı? Arefe (Arife) günü mezar ziyareti yapılacak mı? Sokağa çıkma yasağında mezarlık ziyareti nasıl olacak? İşte haberin detayları...

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Arefe günü kabir ziyareti yasak mı? Arefe Arife günü mezar ziyareti yapılacak mı? Sokağa çıkma yasağında...

AREFE GÜNÜ VE BAYRAMDA MEZAR ZİYARETİ YASAK MI?

Bayramda şehit aileleri hariç mezar ziyaretleri yapılmayacak. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 81 il valiliğine "Şehit Ailelerinin Kabristan Ziyaretleri" konulu genelge gönderildi.

Genelgede, "ülkemizin bütünlüğü" ve "milletimizin birliği" için canlarını feda ederek şehadet şerbetini içen aziz şehitlerin aileleri için dini bayramlar vesilesiyle gerçekleştirdikleri şehitlik ziyaretlerinin özel zamanlar olduğu belirtildi.

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Arefe günü kabir ziyareti yasak mı? Arefe Arife günü mezar ziyareti yapılacak mı? Sokağa çıkma yasağında...

Devlet olmanın temel sorumluluğu şehit ailelerinin bu haklı taleplerine, salgınla mücadele tedbirlerini de göz önünde bulundurarak karşılık vermek ve onların gönül rahatlığıyla şehitleriyle buluşmalarını sağlamak olduğu aktarıldı.

Genelgeye göre, şehit aileleri, arife ile Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

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Arefe günü kabir ziyareti yasak mı? Arefe Arife günü mezar ziyareti yapılacak mı? Sokağa çıkma yasağında...

Bayram öncesinde valilik/kaymakamlıklar tarafından ilgili kurumlarla koordineli şekilde tüm şehit mezarlarının bakım/onarım çalışmaları ile temizlik işleri tamamlanacak.

Şehit aileleri kabristan ziyaretlerine kendi istek ve imkanları doğrultusunda belirtilen günlerde diledikleri zamanda gidebilecek.

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Arefe günü kabir ziyareti yasak mı? Arefe Arife günü mezar ziyareti yapılacak mı? Sokağa çıkma yasağında...

Vali ve kaymakamların koordinasyonunda il/ilçe emniyet müdürlükleri veya jandarma komutanlıkları tarafından illerinde/ilçelerinde bulunan şehit aileleri ile önceden irtibat sağlanacak ve gerekli durumlarda şehit ailelerinin kabristan ziyaretleri için ulaşım aracı ve refakatçi personel görevlendirmesi yapılacak.