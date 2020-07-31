Son dakika: MSB kura sonuç listesi TIKLA öğren! MSB 1072 işçi alımı sonuçları belli oldu mu?

MSB 1072 işçi alımı sonuçları belli oldu mu? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MEB) tarafından istihdam edilmek üzere 1072 personel alımı için 27 Temmuz'da kura çekimi yapılmıştı. Kuraya katılanlara müjdeli açıklama geldi. Peki, MSB 1072 işçi alımı sonuçları belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...