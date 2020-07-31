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Haberler Galeri Son dakika: MSB kura sonuç listesi TIKLA öğren! MSB 1072 işçi alımı sonuçları belli oldu mu?

Son dakika: MSB kura sonuç listesi TIKLA öğren! MSB 1072 işçi alımı sonuçları belli oldu mu?

MSB işçi alımı kura sonuç listesi açıklandı. 27 Temmuz tarahinde gerçekleştirilen kura çekiminin sonuçları katılımcılar tarafından merakla bekleniyordu. MSB 1072 işçi alımı kura çekimini yakından takip edenler araştırma yapmaya başladı. Peki, MSB 1072 işçi alımı sonuçları belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 31.07.2020 14:31 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020 14:37
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Son dakika: MSB kura sonuç listesi TIKLA öğren! MSB 1072 işçi alımı sonuçları belli oldu mu?

MSB 1072 işçi alımı sonuçları belli oldu mu? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MEB) tarafından istihdam edilmek üzere 1072 personel alımı için 27 Temmuz'da kura çekimi yapılmıştı. Kuraya katılanlara müjdeli açıklama geldi. Peki, MSB 1072 işçi alımı sonuçları belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: MSB kura sonuç listesi TIKLA öğren! MSB 1072 işçi alımı sonuçları belli oldu mu?

MSB KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kura sonuçları MSB resmi internet sayfasında yer alacaktır.

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYIN

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Son dakika: MSB kura sonuç listesi TIKLA öğren! MSB 1072 işçi alımı sonuçları belli oldu mu?

MSB'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

Açık iş pozisyonları için sözlü/uygulamalı sınav yapılacaktır. Sınava açık iş gücü miktarının 4 katı oranında aday kabul edilecektir. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadıyla ilgili Yönetmelik gereği kura çekimi yapılacaktır.

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Son dakika: MSB kura sonuç listesi TIKLA öğren! MSB 1072 işçi alımı sonuçları belli oldu mu?

Bu nedenle açık iş gücü miktarının 4 katı asil 4 katı yedek aday kura yöntemiyle belirlenecektir. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylar arasından açık iş gücü miktarının 4 katı asil, 4 katı yedek aday kurayla ayrıca belirlenecektir.

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Son dakika: MSB kura sonuç listesi TIKLA öğren! MSB 1072 işçi alımı sonuçları belli oldu mu?

2. Kura çekimi, Milli Savunma Bakanlığı Eğitim Merkezi Müdürlüğünde (Emniyet Mahallesi Celal Bayar Bulvarı 77/A Yenimahalle/ANKARA) 27 Temmuz 2020 Pazartesi günü saat 10:30'da noter huzurunda yapılacaktır. Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.