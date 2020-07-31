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Son dakika: MSB kura sonuç listesi TIKLA öğren! MSB 1072 işçi alımı sonuçları belli oldu mu?
MSB işçi alımı kura sonuç listesi açıklandı. 27 Temmuz tarahinde gerçekleştirilen kura çekiminin sonuçları katılımcılar tarafından merakla bekleniyordu. MSB 1072 işçi alımı kura çekimini yakından takip edenler araştırma yapmaya başladı. Peki, MSB 1072 işçi alımı sonuçları belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 31.07.2020 14:31 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020 14:37
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