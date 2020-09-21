HaberlerGaleriHeyecanlı bekleyiş sürüyor! Bursluluk sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2020? İOKBS sınav sonuç tarihi belli mi?
Heyecanlı bekleyiş sürüyor! Bursluluk sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2020? İOKBS sınav sonuç tarihi belli mi?
Bursluluk sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2020? Binlerce öğrenci devlet tarafından sağlanan burs imkanından yararlanmak için İOKBS sınavında ter döktü. Öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak son dakika açıklamasını bekliyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katılım sağladığı bursluluk sınavı ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Bursluluk sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2020? İOKBS sınav sonuç tarihi belli mi? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 21.09.2020 22:42Güncelleme Tarihi: 21.09.2020 22:45