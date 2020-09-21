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Haberler Galeri Heyecanlı bekleyiş sürüyor! Bursluluk sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2020? İOKBS sınav sonuç tarihi belli mi?

Heyecanlı bekleyiş sürüyor! Bursluluk sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2020? İOKBS sınav sonuç tarihi belli mi?

Bursluluk sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2020? Binlerce öğrenci devlet tarafından sağlanan burs imkanından yararlanmak için İOKBS sınavında ter döktü. Öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak son dakika açıklamasını bekliyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katılım sağladığı bursluluk sınavı ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Bursluluk sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2020? İOKBS sınav sonuç tarihi belli mi? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 21.09.2020 22:42 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020 22:45
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Heyecanlı bekleyiş sürüyor! Bursluluk sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2020? İOKBS sınav sonuç tarihi belli mi?

Bursluluk sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2020? İOKBS sınav sonuç tarihi belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Okulların başlama tarihinin yaklaşmasının ardından, öğrenciler burs sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen bursluluk sınavına katılan öğrenciler ile velileri sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Peki, Bursluluk sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2020? İOKBS sınav sonuç tarihi belli mi? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Heyecanlı bekleyiş sürüyor! Bursluluk sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2020? İOKBS sınav sonuç tarihi belli mi?

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre, 5 Eylül'de gerçekleştirilen bursluluk sınavının sonuçları 28 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi halinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

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Heyecanlı bekleyiş sürüyor! Bursluluk sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2020? İOKBS sınav sonuç tarihi belli mi?

BURSLAR NE ZAMAN VERİLECEK?

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

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Heyecanlı bekleyiş sürüyor! Bursluluk sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2020? İOKBS sınav sonuç tarihi belli mi?

BURSLULUK SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet adresi üzerinden 2020 bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı. Aşağıdaki bağlantılara tıklayarak 2020 bursluluk sınavı soruları ve cevaplarına ulaşabilirsiniz.

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Heyecanlı bekleyiş sürüyor! Bursluluk sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2020? İOKBS sınav sonuç tarihi belli mi?

İOKBS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.

a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

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