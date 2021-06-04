04 Haziran 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri MEB son dakika: Karneler yüz yüze mi verilecek? 2020-2021 2. dönem karneleri ne zaman alınacak? Beklenen açıklama!

MEB son dakika: Karneler yüz yüze mi verilecek? 2020-2021 2. dönem karneleri ne zaman alınacak? Beklenen açıklama!

Karneler ne zaman verilecek? 2020-2021 eğitim öğretim döneminin sonlarına gelindi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dönem sonu karneleri ile ilgili açıklama geldi. Karne almaya hazırlanan öğrenciler heyecan içinde karne gününü bekliyor. Pandemiden dolayı karnelerin nasıl alınacağı konusunda araştmalar sürüyor. Peki, karneler yüz yüze mi verilecek? 2020-2021 2. dönem karneleri ne zaman alınacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 04.06.2021 13:01
  • 1
  • 17
MEB son dakika: Karneler yüz yüze mi verilecek? 2020-2021 2. dönem karneleri ne zaman alınacak? Beklenen açıklama!

Karneler ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 eğitim öğretim dönem sonu ile ilgili açıklama geldi. Karne almaya hazırlanan öğrenciler, bu sene karnelerin ne zaman verileceğini merak ederken bir yandan da karnelerin nereden alacaklarını araştırıyor. Konu hakkında merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, karneler yüz yüze mi verilecek? 2020-2021 2. dönem karneleri ne zaman alınacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
MEB son dakika: Karneler yüz yüze mi verilecek? 2020-2021 2. dönem karneleri ne zaman alınacak? Beklenen açıklama!

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

2020-2021 eğitim öğretim dönemi 18 Haziran'da sona erecek. Öğrenciler 18 Haziran'da karne, teşekkür ve takdir belgelerini alacaklar.

  • 3
  • 17
MEB son dakika: Karneler yüz yüze mi verilecek? 2020-2021 2. dönem karneleri ne zaman alınacak? Beklenen açıklama!

KARNELER YÜZ YÜZE Mİ VERİLECEK?

Pandemi nedeniyle karneler elektronik ortamda erişime açılacak, talep eden velilere ise okul müdürlüklerince basılı karne verilecek.

  • 4
  • 17
MEB son dakika: Karneler yüz yüze mi verilecek? 2020-2021 2. dönem karneleri ne zaman alınacak? Beklenen açıklama!

BU SENE DEVAMSIZLIK OLACAK MI?

2020-2021 eğitim öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere öğrencilerin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ne işlenen devam devamsızlık bilgileri dikkate alınmayacak.

  • 5
  • 17
MEB son dakika: Karneler yüz yüze mi verilecek? 2020-2021 2. dönem karneleri ne zaman alınacak? Beklenen açıklama!

SINAVTA KALMA VAR MI?

İlgili mevzuat gereği ders yılı sonunda yapılması gereken şube öğretmenler kurulu toplantılarında öğrencilerin sınıf geçme iş ve işlemleri görüşülmeyecek.

Sürekli devamsız durumda bulunan öğrenciler belirlenerek sınıf tekrarına kalmaları sağlanacak.