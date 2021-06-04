MEB son dakika: Karneler yüz yüze mi verilecek? 2020-2021 2. dönem karneleri ne zaman alınacak? Beklenen açıklama!

Karneler ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 eğitim öğretim dönem sonu ile ilgili açıklama geldi. Karne almaya hazırlanan öğrenciler, bu sene karnelerin ne zaman verileceğini merak ederken bir yandan da karnelerin nereden alacaklarını araştırıyor. Konu hakkında merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, karneler yüz yüze mi verilecek? 2020-2021 2. dönem karneleri ne zaman alınacak? İşte cevaplar...