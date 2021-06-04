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MEB son dakika: Karneler yüz yüze mi verilecek? 2020-2021 2. dönem karneleri ne zaman alınacak? Beklenen açıklama!
Karneler ne zaman verilecek? 2020-2021 eğitim öğretim döneminin sonlarına gelindi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dönem sonu karneleri ile ilgili açıklama geldi. Karne almaya hazırlanan öğrenciler heyecan içinde karne gününü bekliyor. Pandemiden dolayı karnelerin nasıl alınacağı konusunda araştmalar sürüyor. Peki, karneler yüz yüze mi verilecek? 2020-2021 2. dönem karneleri ne zaman alınacak? İşte haberin detayları...