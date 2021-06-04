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Haberler Galeri Son durum: LGS'ye kaç gün kaldı? MEB 2021 LGS iptal mi, ertelendi mi? Liseye geçiş sınavı ne zaman yapılacak?

Son durum: LGS'ye kaç gün kaldı? MEB 2021 LGS iptal mi, ertelendi mi? Liseye geçiş sınavı ne zaman yapılacak?

LGS'ye kaç gün kaldı? Liseye geçiş yapabilmek için uzun süredir sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler ve velileri sınav tarihini beklemeye başladı. Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin katılım sağlayacağı sınav, 973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde düzenlenecek. Sınavda öğrencilere toplam 90 soru sorulacak. Peki, LGS'ye kaç gün kaldı? MEB 2021 LGS iptal mi, ertelendi mi? Liseye geçiş sınavı ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 04.06.2021 12:26
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Son durum: LGS'ye kaç gün kaldı? MEB 2021 LGS iptal mi, ertelendi mi? Liseye geçiş sınavı ne zaman yapılacak?

LGS ne zaman yapılacak? 2021 LGS sınavı iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021 LGS takvimi belirlendi. Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin katılım sağlayacağı LGS için hazırlıklar tamamlandı. LGS'nin ertelenip ertelenmeyeceğini merak eden öğrenciler ve velileri, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, LGS'ye kaç gün kaldı? MEB 2021 LGS iptal mi, ertelendi mi? Liseye geçiş sınavı ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son durum: LGS'ye kaç gün kaldı? MEB 2021 LGS iptal mi, ertelendi mi? Liseye geçiş sınavı ne zaman yapılacak?

LGS ERTELENECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS'nin ertelenip ertelenmeyeceğine yönelik gelen soruya, "Öğrencilerimizin yarısına yakını sınavların zamanında yapılmasını istiyor, bir kısmı da 'Biraz daha erteleyin' diyor. Bizim şu anda bunların ertelenmesine ilişkin herhangi bir kararımız söz konusu değil. Belirlenen tarihlerde yapılacak." ifadelerini kullandı.

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Son durum: LGS'ye kaç gün kaldı? MEB 2021 LGS iptal mi, ertelendi mi? Liseye geçiş sınavı ne zaman yapılacak?

2021 LGS NE ZAMAN, NASIL OLACAK?

LGS 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Birinci oturum 9.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Sınav, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak. Sınav, iki oturum halinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacak.

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Son durum: LGS'ye kaç gün kaldı? MEB 2021 LGS iptal mi, ertelendi mi? Liseye geçiş sınavı ne zaman yapılacak?

Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak. Birinci oturumda, 8'inci sınıf Türkçe,T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular yöneltilecek.

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Son durum: LGS'ye kaç gün kaldı? MEB 2021 LGS iptal mi, ertelendi mi? Liseye geçiş sınavı ne zaman yapılacak?

LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

MEB'in yayımladığı takvime göre, 2021 LGS sınavına giriş yerleri 27 Mayıs 2021 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav giriş belgelerine e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ulaşabilecekler.

LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYIN...

Fotoğraflı sınav giriş belgesi 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.