HaberlerGaleriSon durum: LGS'ye kaç gün kaldı? MEB 2021 LGS iptal mi, ertelendi mi? Liseye geçiş sınavı ne zaman yapılacak?
Son durum: LGS'ye kaç gün kaldı? MEB 2021 LGS iptal mi, ertelendi mi? Liseye geçiş sınavı ne zaman yapılacak?
LGS'ye kaç gün kaldı? Liseye geçiş yapabilmek için uzun süredir sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler ve velileri sınav tarihini beklemeye başladı. Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin katılım sağlayacağı sınav, 973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde düzenlenecek. Sınavda öğrencilere toplam 90 soru sorulacak. Peki, LGS'ye kaç gün kaldı? MEB 2021 LGS iptal mi, ertelendi mi? Liseye geçiş sınavı ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...