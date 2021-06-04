Son durum: LGS'ye kaç gün kaldı? MEB 2021 LGS iptal mi, ertelendi mi? Liseye geçiş sınavı ne zaman yapılacak?

LGS ne zaman yapılacak? 2021 LGS sınavı iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021 LGS takvimi belirlendi. Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin katılım sağlayacağı LGS için hazırlıklar tamamlandı. LGS'nin ertelenip ertelenmeyeceğini merak eden öğrenciler ve velileri, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, LGS'ye kaç gün kaldı? MEB 2021 LGS iptal mi, ertelendi mi? Liseye geçiş sınavı ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...