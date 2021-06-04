04 Haziran 2021, Cuma
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Başkan Erdoğan’ın açılışını yaptığı Uzun Mehmet Camisi'nde ilk Cuma namazı kılındı

Zonguldak'ta, 2019 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından temeli atılan Uzun Mehmet Camisi'nde ilk cuma namazı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Erdoğan'ın da katılımıyla kılındı. Açılışta bir konuşma yapan Başkan Erdoğan, "Kazandırdığımız her bir caminin ülkemiz ve milletimizin geleceği için vatan topraklarına dikilen manevi muhafız olduğuna inanıyorum." dedi.

Giriş Tarihi: 04.06.2021 15:14 Güncelleme Tarihi: 04.06.2021 15:33
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Başkan Erdoğan’ın açılışını yaptığı Uzun Mehmet Camisi'nde ilk Cuma namazı kılındı

Zonguldak'ın Terakki Mahallesi'nde yapılan, adını 1829 yılında taş kömürünü bulan Uzun Mehmet'ten alan cami, bugün ibadete açıldı. Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunu.

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Başkan Erdoğan’ın açılışını yaptığı Uzun Mehmet Camisi'nde ilk Cuma namazı kılındı

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Yeri ile mimarisi ile çevre düzenlemesi ile şehrimize yakışır eser olan bu güzel camiyi inşa eden Hasan Gürsoy ve ekibine teşekkür ediyorum. Mimarından işçisine kadar herkese şükranlarımı sunuyorum.

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Başkan Erdoğan’ın açılışını yaptığı Uzun Mehmet Camisi'nde ilk Cuma namazı kılındı

Uzun Mehmet Camii'nde günde 5 vakit okunacak ezanların, kılınacak namazların Allah katında kabul olmasını diliyorum. Kazandırdığımız her bir caminin ülkemiz ve milletimizin geleceği için vatan topraklarına dikilen manevi muhafız olduğuna inanıyorum.

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Başkan Erdoğan’ın açılışını yaptığı Uzun Mehmet Camisi'nde ilk Cuma namazı kılındı

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması önemli ve anlamlıdır. Çamlıca'da inşa ettiğimiz camimiz çağımızın mührü olarak nesiller boyunca milletimizi gururlandıracaktır. Millet Camii ile Ulus'ta ibadete açılan cami de abide serlerdir. Taksim Cami de medeniyetimizin mührü olarak şehrimize hizmet verecektir.

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Başkan Erdoğan’ın açılışını yaptığı Uzun Mehmet Camisi'nde ilk Cuma namazı kılındı

Isparta Belediyesi, Ayasofya Cami ve Taksim Camii açılışlarında, camiyi Osmanlı geleneği olan gülsuyu ile yıkama işlemini bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı yapılan olan Zonguldak'ın Uzun Mehmet Camii'nde de gerçekleştirdi.