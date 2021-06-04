Başkan Erdoğan’ın açılışını yaptığı Uzun Mehmet Camisi'nde ilk Cuma namazı kılındı

Zonguldak'ta, 2019 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından temeli atılan Uzun Mehmet Camisi'nde ilk cuma namazı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Erdoğan'ın da katılımıyla kılındı. Açılışta bir konuşma yapan Başkan Erdoğan, "Kazandırdığımız her bir caminin ülkemiz ve milletimizin geleceği için vatan topraklarına dikilen manevi muhafız olduğuna inanıyorum." dedi.