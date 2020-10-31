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31 Ekim 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika: İzmir'de okullar tatil mi? Depremden dolayı okullar 1 hafta tatil mi oldu? MEB son dakika: İzmir'de okullar tatil mi? Depremden dolayı okullar 1 hafta tatil mi oldu? Son dakika... İzmir'de okullar tatil mi? Deprem nedeniyle okullar tatil edildi mi? İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükselirken, 831 kişinin yaralandığı bildirildi. Depremin ardından okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyordu. Bakan Selçuk konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, İzmir'de okullar tatil mi? Depremden dolayı okullar 1 hafta tatil mi oldu? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 31.10.2020 12:31 Güncelleme Tarihi: 31.10.2020 12:36
Son dakika... İzmir'de okullar tatil mi? İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından okulların tatil olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Depremle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda bulundu. Peki, İzmir'de okullar tatil mi? Depremden dolayı okullar 1 hafta tatil mi oldu? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR İZMİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir'de eğitime bir hafta ara verildiğini duyurdu. Bakan Selçuk,
"Yaraları hep birlikte saracağız. İl genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldık. Eğitim ailesi olarak öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve velilerimizle birbirimize çok daha sıkı kenetlenerek güçlükleri birlikte aşacağız" açıklamasında bulundu. İZMİR DEPREMİ SONRASI 25 CAN KAYBI, 831 YARALI
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD),İzmir'deki depremde 25 kişinin hayatını kaybettiğini, 831 kişinin yaralandığını açıkladı.
AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem sonrasında, 35'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 489 artçı sarsıntının yaşandığı belirtildi.
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Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, 1'i boğulma sonucunda olmak üzere 25 vatandaşın hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, 831 kişinin yaralandığı bildirildi.
Açıklamada, arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 9'unda çalışmaların tamamlandığı, 8 binada çalışmaların devam ettiği kaydedildi.