Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı hangi illere yapılacak? Başvuru tarihi, kadro dağılımı ve şartlar nedir?

Sağlık personeli alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sağlık Bakanlığı tarafından 12 bin personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. 12 bin personel alımı duyurusunun yapılmasının ardından başvuru için bekleyişte olan adaylar detayları araştırmaya başladılar. 12 bin sağlık personeli alımına ilişkin detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı hangi illere yapılacak? Başvuru tarihi, kadro dağılımı ve şartlar nedir? İşte cevaplar...