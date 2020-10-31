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31 Ekim 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı hangi illere yapılacak? Başvuru tarihi, kadro dağılımı ve şartlar nedir? Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı hangi illere yapılacak? Başvuru tarihi, kadro dağılımı ve şartlar nedir?
Sağlık personeli alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sağlık Bakanlığı tarafından 12 bin personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. 12 bin personel alımı duyurusunun yapılmasının ardından başvuru için bekleyişte olan adaylar detayları araştırmaya başladılar. 12 bin sağlık personeli alımına ilişkin detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı hangi illere yapılacak? Başvuru tarihi, kadro dağılımı ve şartlar nedir? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 31.10.2020 11:21 Güncelleme Tarihi: 31.10.2020 11:28
Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı başvuru tarihi ne zaman? Bakan Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, ilk etapta toplam 12 bin personel alımı yapılacağını duyurdu. Sağlık Bakanlığı tarafından merakla beklenen personel alımına ilişkin ilanın ne zaman yayımlanacağı araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı hangi illere yapılacak? Başvuru tarihi, kadro dağılımı ve şartlar nedir? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR SAĞLIK BAKANLIĞI 12 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, HANGİ İLLERE?
Sağlık Bakanlığı'na yapılacak 12 bin personel alımına ilişkin ilan henüz yayımlanmadı. Başvuru tarihi, alım yapılacak iller, kadro dağılımı ve şartlar yayımlanacak ilan ile belli olacak. Bakan Koca yaptığı açıklamada kasım ayının ilk haftası ilanın yayımlanacağını duyurdu. Başvuru tarihi belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
Bakan Koca yaptığı açıklamada,
"Önümüzdeki hafta, muhtemelen kasım ayının ilk haftası içinde ilk planda 12 bin sağlık çalışanımızı alım ilanına da çıkacağımızı buradan müjdelemek istiyorum." dedi. BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
12 bin personel alımına ilişkin başvuru şartları henüz belli olmadı. Ancak bir önceki alımlarda şartlar şu şekildeydi:
Sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.
57 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.
KPSS 2019/4, KPSS 2019/7, KPSS 2020/4 ve KPSS 2020/5Tercih Kılavuzlarında belirtilen sözleşmeli pozisyonlara yerleşenlerin, bu kılavuzda belirtilen sözleşmeli pozisyonları tercih etmeleri sistem tarafından engellenecektir.