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06 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Burs sonuçları için kritik tarih! VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM ortaöğretim 75 TL burs sonuçları açıklandı mı? Burs sonuçları için kritik tarih! VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM ortaöğretim 75 TL burs sonuçları açıklandı mı?
VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı uzun süredir merak edilen konular arasında yer alıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl eğitim öğretim döneminde verilen burslar için başvurular tamamlandı. Ortaöğretim ve yükseköğretim burs başvurularının ne zaman açıklanacağı sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM ortaöğretim 75 TL burs sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 06.11.2020 19:53 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 19:59
VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM ortaöğretim 75 TL burs sonuçları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından 2020-2021 eğitim öğretim dönemine ilişkin burs başvuru süreci tamamlandı. Başvuruların tamamlanmasının ardından öğrenciler ve veliler sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Gelecek son dakika açıklaması için VGM duyurusu bekleniyor. İşte, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM ortaöğretim 75 TL burs sonuçları açıklandı mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR VGM BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Bir önceki başvurulara göre sonuçların başvuruların tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
VGM BURS MİKTARI NE KADAR?
2020-2021 eğitim yılında; ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300,00 TL, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu öğrencilere ise 600,00 TL burs verilmesi planlanmaktadır.
VGM BURSU NE ZAMAN YATACAK?
Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır. Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile verilir.
KİMLER ORTAÖĞRENİM BURSUNDAN YARARLANAMAZ?
Kardeşi Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğretim Bursundan yararlanmakta olan öğrenciler, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler ortaöğrenim bursundan yararlanamazlar.