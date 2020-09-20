HaberlerGaleriMEB son açıklamalar: Okullar yarın, pazartesi günü açılıyor mu? Okullar 8. 9. ve 12. sınıflara ne zaman açılacak? Yüz yüze...
MEB son açıklamalar: Okullar yarın, pazartesi günü açılıyor mu? Okullar 8. 9. ve 12. sınıflara ne zaman açılacak? Yüz yüze...
Okullar yarın, pazartesi günü açılıyor mu? 21 Eylül tarihinin yaklaşmasının ardından yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Öğrenciler ve veliler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak son dakika açıklamasını bekliyor. Daha önce açıklanan sınıflar yarın seyreltilmiş sınıflarda eğitime başlayacak. Okullar yarın, pazartesi günü açılıyor mu? sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Okullar 8. 9. ve 12. sınıflara ne zaman açılacak? Yüz yüze...
Giriş Tarihi: 20.09.2020 17:58Güncelleme Tarihi: 20.09.2020 18:05