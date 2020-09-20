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Haberler Galeri MEB son açıklamalar: Okullar yarın, pazartesi günü açılıyor mu? Okullar 8. 9. ve 12. sınıflara ne zaman açılacak? Yüz yüze...

MEB son açıklamalar: Okullar yarın, pazartesi günü açılıyor mu? Okullar 8. 9. ve 12. sınıflara ne zaman açılacak? Yüz yüze...

Okullar yarın, pazartesi günü açılıyor mu? 21 Eylül tarihinin yaklaşmasının ardından yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Öğrenciler ve veliler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak son dakika açıklamasını bekliyor. Daha önce açıklanan sınıflar yarın seyreltilmiş sınıflarda eğitime başlayacak. Okullar yarın, pazartesi günü açılıyor mu? sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Okullar 8. 9. ve 12. sınıflara ne zaman açılacak? Yüz yüze...

Giriş Tarihi: 20.09.2020 17:58 Güncelleme Tarihi: 20.09.2020 18:05
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MEB son açıklamalar: Okullar yarın, pazartesi günü açılıyor mu? Okullar 8. 9. ve 12. sınıflara ne zaman açılacak? Yüz yüze...

Okullar yarın, pazartesi günü açılıyor mu? Okullar 8. 9. ve 12. sınıflara ne zaman açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 21 Eylül tarihinde belirlenen sınıflar için yüz yüze eğitimin başlayacağı açıklanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; 2+5 gün kararının gündeme geldiğini ancak nihai kararın değerlendirmelerin ardından netlik kazanacağı şeklinde ifadelerde bulundu. Veliler ve öğrenciler okulların açılış tarihini sorgulamayı sürdürüyor. Peki, Okullar yarın, pazartesi günü açılıyor mu? Okullar 8. 9. ve 12. sınıflara ne zaman açılacak? Yüz yüze...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB son açıklamalar: Okullar yarın, pazartesi günü açılıyor mu? Okullar 8. 9. ve 12. sınıflara ne zaman açılacak? Yüz yüze...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 2020 MEB İLE OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ!

MEB Bakanı Ziya Selçuk'un ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da okulların açılış tarihi ve detaylarına ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. İlk olarak okul öncesi ve 1. sınıflar için geçerli olacak. İlerleyen dönemlerde, 8, 9 ve 12. sınıflar gibi diğer sınıflar için de değerlendirme gerçekleştirilecek.

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MEB son açıklamalar: Okullar yarın, pazartesi günü açılıyor mu? Okullar 8. 9. ve 12. sınıflara ne zaman açılacak? Yüz yüze...

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası merak edilen soruları yanıtladı. Bakan Koca açıklamasında şunları söyledi;

Okulların açılmasıyla ilgili genel karar alınmıştı. Hazırlık ve 1. sınıfların 21'inde açılmasıyla ilgili bakanlıklar bir çalışma yaptılar. Bu dönemde 2+5 gün şeklinde bir uygulamaya geçilecek. Salgının çok yoğun olduğu illerde ise gerektiğinde Hıfzıssıhha kurulları başlatmama kararı alabilir. 2-3 hafta içerisinden salgının durumu tekrar değerlendirilip ona göre kademeli geçişin olup olmayacağı ya da nasıl olacağı değerlendirilecek.

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MEB son açıklamalar: Okullar yarın, pazartesi günü açılıyor mu? Okullar 8. 9. ve 12. sınıflara ne zaman açılacak? Yüz yüze...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullar 21 Eylül'de açılacak. 1. sınıf ve okul öncesi öğrenciler haftada bir gün yüz yüze eğitim alacak. Diğer kademelerde ise 21 Eylül'den itibaren uzaktan eğitime devam edilecek.

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MEB son açıklamalar: Okullar yarın, pazartesi günü açılıyor mu? Okullar 8. 9. ve 12. sınıflara ne zaman açılacak? Yüz yüze...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, '21 Eylül olarak belirlediğimiz başlangıç tarihinde, yüz yüze eğitim öğretime sadece hâlihazırda zaten açık olan okul öncesi öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan birinci sınıf öğrencilerimizle başlayacağız.' dedi.