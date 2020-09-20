BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası merak edilen soruları yanıtladı. Bakan Koca açıklamasında şunları söyledi;

Okulların açılmasıyla ilgili genel karar alınmıştı. Hazırlık ve 1. sınıfların 21'inde açılmasıyla ilgili bakanlıklar bir çalışma yaptılar. Bu dönemde 2+5 gün şeklinde bir uygulamaya geçilecek. Salgının çok yoğun olduğu illerde ise gerektiğinde Hıfzıssıhha kurulları başlatmama kararı alabilir. 2-3 hafta içerisinden salgının durumu tekrar değerlendirilip ona göre kademeli geçişin olup olmayacağı ya da nasıl olacağı değerlendirilecek.