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20 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB SON DAKİKA: İlkokul, ortaokul, lise sınavları nasıl olacak, iptal mi? Yüz yüze sınavlar ne zaman yapılacak? MEB SON DAKİKA: İlkokul, ortaokul, lise sınavları nasıl olacak, iptal mi? Yüz yüze sınavlar ne zaman yapılacak?
İlkokul, ortaokul, lise sınavları nasıl olacak, iptal mi? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Koronavirüs salgını sonrasında okullar yeniden uzaktan eğitime geçiş yapmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınavlara yönelik açıklama geldi. İlkokul öğrenciler için sınavlar olmayacak. Ortaokul ve liseler için sınavlar ise okullarda yapılacak. Öğrenciler ve veliler yüz yüze sınavların ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. İşte, İlkokul, ortaokul, lise sınavları nasıl olacak, iptal mi? Yüz yüze sınavlar ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 20.12.2020 20:45 Güncelleme Tarihi: 20.12.2020 20:56
İlkokul, ortaokul, lise sınavları nasıl olacak, iptal mi? Yüz yüze sınavlar ne zaman yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda sınavların nasıl yapılacağını açıkladı. Açıklamaya göre, öğrencilerin karne notları ders etkinlikleri ve katılım puanları ile belirlenecek. Ortaokul 5,6,7,8. sınıflar ve lise 9,10,11,12. sınıfların sınavları okullarda yüz yüze olarak gerçekleşecek. Öğrenciler ve veliler gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, İlkokul, ortaokul, lise sınavları nasıl olacak, iptal mi? Yüz yüze sınavlar ne zaman yapılacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR OKULLARDA SINAVLAR YAPILACAK MI?
MEB'den Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim süreci, okullardaki sınavlar ve yarıyıl tatili takvimiyle ilgili yeni düzenlemeler konusunda basın açıklaması yapıldı. Buna göre ilkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecek.
Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir (1) yazılı/uygulama puanları ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacak. Sınav notu bulunmayan şubelerin sınavları, okul ortamında ve sosyal mesafe/hijyen tedbirlerine uygun olarak seyreltilmiş gruplar hâlinde gerçekleştirilecek.
İller arası hareketliliğin azaltılması amacıyla sadece ortaöğretim öğrencileri, kendi isteklerine bağlı olarak, 28 Aralık Pazartesi gününe kadar velilerinin okul yönetimine başvurması halinde, öğrenim gördükleri okul ile aynı okul türünde olması kaydıyla, 'o tarih' itibariyle bulundukları illerde sınavlara katılabilecek.
Açıklamada, ' İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak'a kadar devam edecek. 25 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarı yıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenmiştir. ' denildi.