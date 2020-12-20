İlkokul, ortaokul, lise sınavları nasıl olacak, iptal mi? Yüz yüze sınavlar ne zaman yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda sınavların nasıl yapılacağını açıkladı. Açıklamaya göre, öğrencilerin karne notları ders etkinlikleri ve katılım puanları ile belirlenecek. Ortaokul 5,6,7,8. sınıflar ve lise 9,10,11,12. sınıfların sınavları okullarda yüz yüze olarak gerçekleşecek. Öğrenciler ve veliler gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, İlkokul, ortaokul, lise sınavları nasıl olacak, iptal mi? Yüz yüze sınavlar ne zaman yapılacak?