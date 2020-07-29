Fahrettin Koca son dakika: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? Kurban Bayramı kısıtlaması olacak mı?

Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? Kurban Bayramı 31 Temmuz- 3 Ağustos tarihleri arasında idrak edilecek. Başkan Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Vatandaşlar "Bayramda yasak var mı" sorusunun cevabı araştırılıyor. Erdoğan kısıtlama kararına karşın uyarılarda bulundu. Peki, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? Kurban Bayramı kısıtlaması olacak mı? Merak edilen detaylar haberimizde...