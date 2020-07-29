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Haberler Galeri Fahrettin Koca son dakika: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? Kurban Bayramı kısıtlaması olacak mı?

Fahrettin Koca son dakika: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? Kurban Bayramı kısıtlaması olacak mı?

Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? Kurban Bayramı 31 Temmuz- 3 Ağustos tarihleri arasında idrak edilecek. Başkan Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Vatandaşlar "Bayramda yasak var mı" sorusunun cevabı araştırılıyor. Erdoğan kısıtlama kararına karşın uyarılarda bulundu. Peki, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? Kurban Bayramı kısıtlaması olacak mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 29.07.2020 20:23 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 20:27
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Fahrettin Koca son dakika: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? Kurban Bayramı kısıtlaması olacak mı?

Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? Kurban Bayramı kısıtlaması olacak mı? Sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Başkan Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bayramda yaşanacak yoğunluk sebebiyle vatandaşlara uyarılarda bulundu. Peki, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? Kurban Bayramı kısıtlaması olacak mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fahrettin Koca son dakika: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? Kurban Bayramı kısıtlaması olacak mı?

KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada "Bayramda kısıtlama getirilmemiştir" açıklamalarına yer verdi.

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Fahrettin Koca son dakika: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? Kurban Bayramı kısıtlaması olacak mı?

KURBAN BAYRAMI AÇIKLAMASI

*Bu kurban bayramı, hepimizin vereceği bir sınavdır. El öpmediğimiz, birbirimize sarılmadığımız ikinci bayramdır. Bu içimizde burukluktur ama olması gereken budur.

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Fahrettin Koca son dakika: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? Kurban Bayramı kısıtlaması olacak mı?

Gelenekler hayatın devamı için vardır, güzel geleneklerin bu bayrama telkinde maksat sağlığa hizmettir. Baştan itibaren yapılan değerlendirmelerde, kısıtlama gündeme getirilmemiştir. Fakat size Ramazan Bayramı hakkında bilgi vermek isterim.

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Fahrettin Koca son dakika: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? Kurban Bayramı kısıtlaması olacak mı?

*Uygulanan kısıtlamaların hepsi düşünüldüğünde 10 gün sonra yüzde 15 vaka sayısında azalma olmuştur. Entübasyona giren hasta sayısında yüzde 21, yoğun bakıma giren sayısında yüzde 19, hastaneye yatırılmada yüzde 8 gerçekleşmişti.