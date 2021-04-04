Son 24 saatte 23 bin 214 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 82 bin 676'ya yükseldi. Toplam test sayısı 39 milyon 319 bin 889'a ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 445 bin 52, vefat sayısı 32 bin 78, ağır hasta sayısı 2 bin 231 oldu.