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04 Nisan 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri İllerin haftalık vaka haritası açıklandı! Hangi ilde kaç vaka var? İstanbul Ankara ve İzmir'in vaka sayıları korkuttu! İllerin haftalık vaka haritası açıklandı! Hangi ilde kaç vaka var? İstanbul Ankara ve İzmir'in vaka sayıları korkuttu!
27 Mart-2 Nisan vaka sayısı açıklandı. Türkiye'de son haftalarda yeniden artış gösteren koronavirüs vaka sayı ülke genelinde büyük bir korkuya neden oldu. Sağlık Bakanlığı, koronavirüsle mücadelede son haftanın verilerini duyurdu. İllerin haftalık vaka ve risk haritasındaki tablo gözleri İstanbul, Ankara ve İzmir'e çevirdi.
Giriş Tarihi: 04.04.2021 10:24 Güncelleme Tarihi: 04.04.2021 10:31
Koronavirüsle mücadele kapsamında 27 Mart-2 Nisan haftasının verileri açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan uyarılara yenileri eklenirken, Türkiye'nin gözü İstanbul, Ankara ve İzmir'e çevrildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 27 Mart-2 Nisan döneminde il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Durumu lehimize çevirmek elimizde." ifadesini kullandı. Buna göre çok yüksek riskli iller arasında yer alan vaka sayıları 5 şehirde dikkat çekti.
Türkiye'de son 24 saatte 249 bin 126 Kovid-19 testi yapıldı, 44 bin 756 kişinin testi pozitif çıktı, 186 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 249 bin 126 Kovid-19 testi yapıldı, 44 bin 756 kişinin testi pozitif çıktı, 186 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 1483 oldu.
Son 24 saatte 23 bin 214 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 82 bin 676'ya yükseldi. Toplam test sayısı 39 milyon 319 bin 889'a ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 445 bin 52, vefat sayısı 32 bin 78, ağır hasta sayısı 2 bin 231 oldu.
İZMİR - 218,88 İzmir'de son durum iç açıcı değil. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide 218,88 olarak duyuruldu.