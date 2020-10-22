"Ülkemizin, yaşadığı kimi sıkıntılara rağmen krizlerden olumlu yönde ayrıştığını, izan ve vicdan sahibi herkes kabul ediyor. Girdiğimiz mücadelelerden başarıyla çıktıkça bölgemizle birlikte dünyaya umut aşılıyor, umut veriyoruz. Bu tablo birilerini rahatsız ediyor. Artık bu ülkede hiç kimsenin, vesayeti, milli iradenin üzerine çıkartmaya da demokrasiyi tankların altında çiğnetmeye de gücü yetmeyecektir. Bir sonraki safhada 2053 vizyonumuzla milletimizin karşısına çıkacağız. Bu vizyonu kısa, orta ve uzun vadeli hedeflere dönüştürecek çalışmalara başladık. Her alanda yürüyen bu hazırlıklar tamamlandığında, önümüzdeki 30 yılın yol haritası elimizde olacak."