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22 Ekim 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB SON DAKİKA HABERİ! 2020-2021 Okullar 2 Kasım'da açılıyor mu? 6,7 ve 10,11. sınıflara okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze... MEB SON DAKİKA HABERİ! 2020-2021 Okullar 2 Kasım'da açılıyor mu? 6,7 ve 10,11. sınıflara okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze...
6,7 ve 10,11. sınıflara okullar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılması ve koronavirüs salgını hakkında açıklamalarda bulundu. Yüz yüze eğitimin belirli sınıflara başlatılmasının ardından diğer sınıfların kendileri için alınacak kararı bekliyor. "Okullar 2 Kasım'da açılıyor mu?" sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, 6,7 ve 10,11. sınıflara okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze...
Giriş Tarihi: 22.10.2020 19:32 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 19:41
2020-2021 Okullar 2 Kasım'da açılıyor mu? 6,7 ve 10,11. sınıflara okullar ne zaman açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Okulların diğer sınıflara ne zaman açılacağı yönündeki sorgulamalar sürüyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzalı yazı 81 ile gönderildi. Yazıda kantinlerin 19 Ekim tarihinde açılacağı bildilirken, sosyal mesafe için denetimlerin süreceği bildirildi. İşte, 2020-2021 Okullar 2 Kasım'da açılıyor mu? 6,7 ve 10,11. sınıflara okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze...
GALERİ DEVAM EDİYOR 6,7 VE 10,11. SINIFLARA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından 5. ve 9. sınıfların yüz yüze geçeceği tarihi açıkladı.. Erdoğan yaptığı açıklamada: "Ortaokullarda 5'inci sınıflarda, liselerde 9'uncu sınıflarda yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerini 2 Kasım tarihi itibarıyla başlatıyoruz." dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "2 Kasım Pazartesi günü onları ortaokul ve liselerimizde bekliyoruz... "ifadesinde bulundu.
Okulların açılacağı tarih, gündemde yer almaya devam ediyor. Yüz yüz eğitimde açılmayan sınıfların durumu son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Mart ayından beri devam eden pandemi döneminde, 21 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitimin ikinci aşamasına 12 Ekim tarihinde geçilmişti. İlkokul 2, 3 ve 4'üncü sınıflar, ortaokul 8'inci sınıflar, lise hazırlık ve 12'inci sınıflar, köy okulları ve özel eğitim öğrencileri ilk derslerine başlamışlardı
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SÖZLERİNİ ŞU ŞEKİLDE SÜRDÜRDÜ:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerektiğinde canımız pahasına sahip çıktığımız bu coğrafyadan bizi tasfiye etme hayallerinden vazgeçmeyenlere daha çok kabuslar yaşatacağız" dedi.
"Ülkemizin, yaşadığı kimi sıkıntılara rağmen krizlerden olumlu yönde ayrıştığını, izan ve vicdan sahibi herkes kabul ediyor. Girdiğimiz mücadelelerden başarıyla çıktıkça bölgemizle birlikte dünyaya umut aşılıyor, umut veriyoruz. Bu tablo birilerini rahatsız ediyor. Artık bu ülkede hiç kimsenin, vesayeti, milli iradenin üzerine çıkartmaya da demokrasiyi tankların altında çiğnetmeye de gücü yetmeyecektir. Bir sonraki safhada 2053 vizyonumuzla milletimizin karşısına çıkacağız. Bu vizyonu kısa, orta ve uzun vadeli hedeflere dönüştürecek çalışmalara başladık. Her alanda yürüyen bu hazırlıklar tamamlandığında, önümüzdeki 30 yılın yol haritası elimizde olacak."