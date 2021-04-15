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Haberler Galeri MEB son dakika duyurdu: Lise sınavları ne zaman yapılacak? 9, 10. ve 11. sınıf sınavları ertelendi mi, iptal mi? Online...

MEB son dakika duyurdu: Lise sınavları ne zaman yapılacak? 9, 10. ve 11. sınıf sınavları ertelendi mi, iptal mi? Online...

Lise sınavları ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Liselerde yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş ve sınav süreciyle ilgili usul ve esaslar belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konuyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Veliler ve öğrenciler lise sınavlarının yapılacağı tarihi merak ediyor. İşte, lise sınavları ne zaman yapılacak? 9, 10. ve 11. sınıf sınavları nasıl, online mı olacak?

Giriş Tarihi: 15.04.2021 20:35 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 20:35
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MEB son dakika duyurdu: Lise sınavları ne zaman yapılacak? 9, 10. ve 11. sınıf sınavları ertelendi mi, iptal mi? Online...

Lise sınavları ne zaman yapılacak? 9, 10. ve 11. sınıf sınavları ertelendi mi, iptal mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığınca, liselerde yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş ile sınav sürecine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Açıklama sonrasında veliler ve öğrenciler konu hakkında araştırmalarını artırdı. Uzaktan eğitimini sürdüren öğrenciler hakkında detayları haberimizde derledik. İşte, lise sınavları ne zaman yapılacak? 9, 10. ve 11. sınıf sınavları ertelendi mi, iptal mi? Online...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB son dakika duyurdu: Lise sınavları ne zaman yapılacak? 9, 10. ve 11. sınıf sınavları ertelendi mi, iptal mi? Online...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, Türkiye genelinde uygulanan Kovid-19 tedbirleri kapsamında Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve 13 Nisan salı yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nda yapılan değerlendirmeler sonucunda yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçiş konusunda bazı yeni kararlar alındığı belirtildi.

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MEB son dakika duyurdu: Lise sınavları ne zaman yapılacak? 9, 10. ve 11. sınıf sınavları ertelendi mi, iptal mi? Online...

Genelgeye göre, 12'nci sınıflarda yüz yüze eğitime devam edileceği, 12'nci sınıflar ve mezunlara yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarının cumartesi ve pazar günleri de sürdürüleceği bildirildi.

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MEB son dakika duyurdu: Lise sınavları ne zaman yapılacak? 9, 10. ve 11. sınıf sınavları ertelendi mi, iptal mi? Online...

Hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçileceği hatırlatılarak, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin birinci sınavları 1 Kasım 2020-26 Mart 2021 arasında işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde ilgili zümrelerce hazırlanacak ve 3 Mayıs 2021'den itibaren "Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları" konulu yazıda belirtilen açıklama ve kurallar çerçevesinde planlanarak uygulanacak.

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MEB son dakika duyurdu: Lise sınavları ne zaman yapılacak? 9, 10. ve 11. sınıf sınavları ertelendi mi, iptal mi? Online...

MESLEK LİSELERİNDE 12'NCİ SINIFLAR HARİÇ UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLECEK

Mesleki ve teknik anadolu liseleri, çok programlı anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar liseleri ile spor liselerinde 12'nci sınıflar hariç, meslek, alan dersleri dahil tüm sınıf düzeylerinde uzaktan eğitime geçilecek.

Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezlerinde işletmelerde beceri eğitimi ve staj çalışmaları işletmenin talebi, öğrenci velisinin izni ile işletme tarafından gerekli tüm tedbirlerin alınması koşulu ile devam edecek.