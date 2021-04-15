MEB son dakika duyurdu: Lise sınavları ne zaman yapılacak? 9, 10. ve 11. sınıf sınavları ertelendi mi, iptal mi? Online...

Lise sınavları ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Liselerde yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş ve sınav süreciyle ilgili usul ve esaslar belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konuyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Veliler ve öğrenciler lise sınavlarının yapılacağı tarihi merak ediyor. İşte, lise sınavları ne zaman yapılacak? 9, 10. ve 11. sınıf sınavları nasıl, online mı olacak?