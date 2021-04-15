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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sokağa çıkma yasağı hakkında detaylar belli oldu. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan, kısmi kapanmanın detaylarını açıkladı. Ramazan ayında alınan yeni tedbirlere göre hafta sonu sokağa çıkma yasağı pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde tüm illerde uygulanacak. İşte, hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor?
Giriş Tarihi: 15.04.2021 19:22
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