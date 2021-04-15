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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sokağa çıkma yasağı hakkında detaylar belli oldu. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan, kısmi kapanmanın detaylarını açıkladı. Ramazan ayında alınan yeni tedbirlere göre hafta sonu sokağa çıkma yasağı pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde tüm illerde uygulanacak. İşte, hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor?

Giriş Tarihi: 15.04.2021 19:22
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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaş, Kabine toplantısı sonrasında alınacak kararları yakından takip ediyor. Başkan Erdoğan, alınan kararları canlı yayında açıkladı. İşte, hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor?

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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede sokağa çıkma yasağının detayları açıklandı. Karara göre kısıtlama cuma günleri saat 19.00'da başlayacak. Buna göre 16 Nisan Cuma akşamı tüm illerde sokağa çıkma yasağı 19.00'da uygulanacak.

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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor?

Genelgede kısmi kapanmaya yönelik alınan tedbirler şöyle sıralandı:

"Hafta içerisinde yer alan günlerde 19.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise cuma günleri saat 19.00'da başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulaması sürerken hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19.00 ve sabah 05.00 olarak güncellenmiştir. " ifadesini kullandı.

Buna göre sokağa çıkma kısıtlaması tüm illerde uygulanacak.

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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor?

AÇIK OLAN YERLER

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçilerin 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği vurgulanan genelgede, "65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.