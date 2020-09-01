Düğünler yasaklandı mı? İstanbul'da düğünler iptal mi? Düğünler 1 saat mi olacak?

İSTANBUL, BURSA, ANKARA'DA DÜĞÜNLER YASAKLANDI MI?

İstanbul, Bursa ve Ankara'da İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları yayımlandı. Buna göre; sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinlikler yasaklandı. Düğün ve nikah törenleri ise en fazla 1 saat sürebilecek. Ayrıca her türlü yiyecek ve içecek ikramına da müsaade edilmeyecek. 65 yaş üzeri ile 15 yaş altına ise (birinci ve ikinci derece akrabalar haricinde) düğüne katılım yasağı getirildi.