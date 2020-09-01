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Düğünler yasaklandı mı? İstanbul'da düğünler iptal mi? Düğünler 1 saat mi olacak?

Düğünler yasaklandı mı? Koronavirüs sürecinde yasaklanan düğün organizasyonları, normalleşme sürecine girilmesinin ardından yeniden serbest hale getirilmişti. Ancak vaka sayılarında artış ve temasın daha çok yaşanma ihtimali yeni kısıtlamaları beraberinde getirdi. Düğün yapacaklar hangi illerde kısıtlama getirildiğini araştırmaya başladı. Peki, Düğünler yasaklandı mı? İstanbul'da düğünler iptal mi? Düğünler 1 saat mi olacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 01.09.2020 16:57 Güncelleme Tarihi: 01.09.2020 17:03
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Düğünler yasaklandı mı? İstanbul'da düğünler iptal mi? Düğünler 1 saat mi olacak?

Düğünler yasaklandı mı? İstanbul'da düğünler iptal mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yayınlanan yeni genelgelere İstanbul, Ankara ve Bursa'da eklendi. Uygulanan yaş kısıtlamalarının yanında, süre kısıtlaması da dahil edildi. Sosyal mesafe kurallarına uyulmaması ve vaka sayılarında yaşanan artış alınan kararlarda etkili oluyor. Peki, Düğünler yasaklandı mı? İstanbul'da düğünler iptal mi? Düğünler 1 saat mi olacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Düğünler yasaklandı mı? İstanbul'da düğünler iptal mi? Düğünler 1 saat mi olacak?

DÜĞÜNLER 1 SAAT Mİ OLACAK?

Valiliklerden gelen duyurulara göre düğün süreleri 1 saat ile kısıtlandırıldı. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul kararı gereğince; İstanbul, Bursa ve Ankara'da düğünler ve nikahlar en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanması gerekiyor.

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Düğünler yasaklandı mı? İstanbul'da düğünler iptal mi? Düğünler 1 saat mi olacak?

İSTANBUL, BURSA, ANKARA'DA DÜĞÜNLER YASAKLANDI MI?

İstanbul, Bursa ve Ankara'da İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları yayımlandı. Buna göre; sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinlikler yasaklandı. Düğün ve nikah törenleri ise en fazla 1 saat sürebilecek. Ayrıca her türlü yiyecek ve içecek ikramına da müsaade edilmeyecek. 65 yaş üzeri ile 15 yaş altına ise (birinci ve ikinci derece akrabalar haricinde) düğüne katılım yasağı getirildi.

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Düğünler yasaklandı mı? İstanbul'da düğünler iptal mi? Düğünler 1 saat mi olacak?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, corona virüsü tedbirleri kapsamında İstanbul'da, düğün, nikah, sünnet, nişan, kına gecesi gibi merasimlerde alınan yeni önlemleri içeren İl Hıfzıssıhha Meclisi'nin 84 sayılı kararının yürürlüğe girdiğini açıkladı.

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Düğünler yasaklandı mı? İstanbul'da düğünler iptal mi? Düğünler 1 saat mi olacak?

"YÜRÜRLÜĞE GİRDİ"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yerlikaya, "Sevgili İstanbullular, İl Hıfzıssıhha Meclisimizin 84 sayılı kararı yürürlüğe girdi. Düğün, nikâh, sünnet, nişan, kına gecesi v.b. merasimlerle ilgili ilave tedbirler, mutluluğu yaşarken virüsü de mutlu etmemek, hastalığın yayılımını engellemek için alındı" dedi.