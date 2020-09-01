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Düğünler yasaklandı mı? İstanbul'da düğünler iptal mi? Düğünler 1 saat mi olacak?
Düğünler yasaklandı mı? Koronavirüs sürecinde yasaklanan düğün organizasyonları, normalleşme sürecine girilmesinin ardından yeniden serbest hale getirilmişti. Ancak vaka sayılarında artış ve temasın daha çok yaşanma ihtimali yeni kısıtlamaları beraberinde getirdi. Düğün yapacaklar hangi illerde kısıtlama getirildiğini araştırmaya başladı. Peki, Düğünler yasaklandı mı? İstanbul'da düğünler iptal mi? Düğünler 1 saat mi olacak? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 01.09.2020 16:57 Güncelleme Tarihi: 01.09.2020 17:03
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