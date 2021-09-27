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İOKBS 2021 puan hesaplama: İOKBS'yi kazanmak için kaç net gerekir? Bursluluk sınavında 3 yanlış 1 doğruyu götürür mü?
İOKBS'yi kazanmak için kaç net gerekir? Bursluluk sınavı sonuçları 28 Eylül'de açıklanacak. Sınava katılan adaylar sınav hakkında bazı sorulara yanıt aramaya başladı. MEB tarafından yayımlanan sınav kılavuzu ile detaylar belli oldu. Puan hesaplama işlemlerinin nasıl yapıldığını merak eden öğrenciler konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, İOKBS 2021 puan hesaplama nasıl yapılır? İOKBS'yi kazanmak için kaç net gerekir? Bursluluk sınavında 3 yanlış 1 doğruyu götürür mü? İşte cevaplar...