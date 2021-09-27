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Haberler Galeri İOKBS 2021 puan hesaplama: İOKBS'yi kazanmak için kaç net gerekir? Bursluluk sınavında 3 yanlış 1 doğruyu götürür mü?

İOKBS 2021 puan hesaplama: İOKBS'yi kazanmak için kaç net gerekir? Bursluluk sınavında 3 yanlış 1 doğruyu götürür mü?

İOKBS'yi kazanmak için kaç net gerekir? Bursluluk sınavı sonuçları 28 Eylül'de açıklanacak. Sınava katılan adaylar sınav hakkında bazı sorulara yanıt aramaya başladı. MEB tarafından yayımlanan sınav kılavuzu ile detaylar belli oldu. Puan hesaplama işlemlerinin nasıl yapıldığını merak eden öğrenciler konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, İOKBS 2021 puan hesaplama nasıl yapılır? İOKBS'yi kazanmak için kaç net gerekir? Bursluluk sınavında 3 yanlış 1 doğruyu götürür mü? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 27.09.2021 23:29
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İOKBS 2021 puan hesaplama: İOKBS’yi kazanmak için kaç net gerekir? Bursluluk sınavında 3 yanlış 1 doğruyu götürür mü?

İOKBS'yi kazanmak için kaç net gerekir? 5 Eylül tarihinde gerçekleştirilen 2021 İOKBS sınavının sonuçları için geri sayım başladı. Sınava katılan binlerce öğrenci heyecan içinde sonuçları bekliyor. Sonuçlar için araştırmalar sürerken bir yandan da puan hesaplama işlemleri gündeme geldi. Peki, İOKBS 2021 puan hesaplama nasıl yapılır? İOKBS'yi kazanmak için kaç net gerekir? Bursluluk sınavında 3 yanlış 1 doğruyu götürür mü? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İOKBS 2021 puan hesaplama: İOKBS’yi kazanmak için kaç net gerekir? Bursluluk sınavında 3 yanlış 1 doğruyu götürür mü?

İOKBS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

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İOKBS 2021 puan hesaplama: İOKBS’yi kazanmak için kaç net gerekir? Bursluluk sınavında 3 yanlış 1 doğruyu götürür mü?

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

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İOKBS 2021 puan hesaplama: İOKBS’yi kazanmak için kaç net gerekir? Bursluluk sınavında 3 yanlış 1 doğruyu götürür mü?

d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

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İOKBS 2021 puan hesaplama: İOKBS’yi kazanmak için kaç net gerekir? Bursluluk sınavında 3 yanlış 1 doğruyu götürür mü?

f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.