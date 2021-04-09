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Haberler Galeri MEB son dakika: Bursluluk sınavı ertelendi mi? 2021 İOKBS sınavı ne zaman yapılacak? Yeni sınav tarihi...

MEB son dakika: Bursluluk sınavı ertelendi mi? 2021 İOKBS sınavı ne zaman yapılacak? Yeni sınav tarihi...

Bursluluk sınavı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 2021 yılına ilişkin İOKBS için başvurular 8-06 Şubat tarihleri arasında alındı. Koronavirüs vaka sayısında görülen artış sonrası sınavın ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyordu. MEB Bakanı Ziya Selçuk, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, bursluluk sınavı ertelendi mi? 2021 İOKBS sınavı ne zaman yapılacak? Yeni sınav tarihi belli oldu mu? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 09.04.2021 11:36 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 11:36
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MEB son dakika: Bursluluk sınavı ertelendi mi? 2021 İOKBS sınavı ne zaman yapılacak? Yeni sınav tarihi...

Son dakika... İOKBS adıyla gerçekleştirilen bursluluk sınavı ertelendi mi? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bursluluk sınavına hazırlıklarını sürdüren öğrencileri ilgilendiren bir karar alındı. Kovid-19 salgını nedeniyle sınavın ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyordu. Bakan Ziya Selçuk, dün yaptığı açıklamada sınava ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Peki, bursluluk sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 PYBS İOKBS sınavı ne zaman? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB son dakika: Bursluluk sınavı ertelendi mi? 2021 İOKBS sınavı ne zaman yapılacak? Yeni sınav tarihi...

İOKBS BURSLULUK SINAVI ERTELENDİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı son dakika açıklaması ile salgın nedeniyle ertelenecek sınav olup olmadığınına ilişkin soruyu yanıtladı. Bakan Selçuk, konu ile ilgili şöyle dedi:

"1 milyon civarında öğrencimizin 25 Nisan'daki bursluluk sınavını erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Çünkü salgının durumuna bakmamız lazım. Geçen sene eylüle ertelemiştik. Yeni başlayacak öğretmenlerimizin 25 Nisan'daki Adaylık Kaldırma Sınavını da erteliyoruz."

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MEB son dakika: Bursluluk sınavı ertelendi mi? 2021 İOKBS sınavı ne zaman yapılacak? Yeni sınav tarihi...

2021 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2021 İOKBS bursluluk sınavının yeni tarihi henüz belli olmadı. Adaylara sınavda 100 soru sorulacak ve cevaplamaları için 120 dakika süre verilecek.

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MEB son dakika: Bursluluk sınavı ertelendi mi? 2021 İOKBS sınavı ne zaman yapılacak? Yeni sınav tarihi...

İOKBS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

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MEB son dakika: Bursluluk sınavı ertelendi mi? 2021 İOKBS sınavı ne zaman yapılacak? Yeni sınav tarihi...

BURSLULUK SINAVI ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,