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MEB son dakika: Bursluluk sınavı ertelendi mi? 2021 İOKBS sınavı ne zaman yapılacak? Yeni sınav tarihi...
Bursluluk sınavı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 2021 yılına ilişkin İOKBS için başvurular 8-06 Şubat tarihleri arasında alındı. Koronavirüs vaka sayısında görülen artış sonrası sınavın ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyordu. MEB Bakanı Ziya Selçuk, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, bursluluk sınavı ertelendi mi? 2021 İOKBS sınavı ne zaman yapılacak? Yeni sınav tarihi belli oldu mu? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 09.04.2021 11:36 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 11:36
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