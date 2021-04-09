MEB son dakika: Bursluluk sınavı ertelendi mi? 2021 İOKBS sınavı ne zaman yapılacak? Yeni sınav tarihi...

İOKBS BURSLULUK SINAVI ERTELENDİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı son dakika açıklaması ile salgın nedeniyle ertelenecek sınav olup olmadığınına ilişkin soruyu yanıtladı. Bakan Selçuk, konu ile ilgili şöyle dedi:

"1 milyon civarında öğrencimizin 25 Nisan'daki bursluluk sınavını erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Çünkü salgının durumuna bakmamız lazım. Geçen sene eylüle ertelemiştik. Yeni başlayacak öğretmenlerimizin 25 Nisan'daki Adaylık Kaldırma Sınavını da erteliyoruz."