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Kabine toplantısı son dakika: Ramazan'da tam kapanma olacak mı? 2021 Ramazan'da sokağa çıkma yasağı saatleri...

Son dakika... Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Koronavirüs vaka sayısında görülen artış sonrası gözler Ramazan yasaklarına çevrildi. On bir ayın sultanı Ramazan'ın yaklaşması ile birlikte sosyal medyada "tam kapanma" iddiaları konuşulmaya başlandı. Bu gelişmelerin ardından gözler Kabine toplantısına çevrildi. Peki, Ramazan'da tam kapanma olacak mı? 2021 Ramazan'da sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl olacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 09.04.2021 10:48
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Kabine toplantısı son dakika: Ramazan'da tam kapanma olacak mı? 2021 Ramazan'da sokağa çıkma yasağı saatleri...

Son dakika... Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yurt genelinde bazı tedbirler uygulanıyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında dün toplandı. Bu gelişmelerin ardından Ramazan ayı boyunca tam kapanma durumunun ne olduğu konusunda araştırmalar hız kazandı. Peki, Ramazan'da tam kapanma olacak mı? 2021 Ramazan'da sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl olacak? İşte cevaplar...

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Kabine toplantısı son dakika: Ramazan'da tam kapanma olacak mı? 2021 Ramazan'da sokağa çıkma yasağı saatleri...

RAMAZAN'DA TAM KAPANMA OLACAK MI?

Dün bir araya gelen Bilim Kurulu'nun gündeminde Ramazan ayı boyunca tam kapanma durumu yer aldı. Ancak Ramazan ayında uygulanacak yeni tedbirler konusunda henüz bir açıklama gelmedi. Ramazan ayında tam kapanma olup olmayacağının Kabine toplantısında değerlendirilmesi bekleniyor. Kabine toplantısı için tarih belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Kabine toplantısı son dakika: Ramazan'da tam kapanma olacak mı? 2021 Ramazan'da sokağa çıkma yasağı saatleri...

RAMAZAN'DA KAFE VE LOKANTALAR AÇIK MI?

Geçtiğimiz günlerde kontrollü normalleşmeye geçiş süreci ile birlikte Ramazan ayında uygulanacak bazı tedbirler de duyurulmuştu. Buna göre, Ramazan ayı boyunca kafe ve lokantalar hizmetlerini paket servis şeklinde gerçekleştirecek.

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Kabine toplantısı son dakika: Ramazan'da tam kapanma olacak mı? 2021 Ramazan'da sokağa çıkma yasağı saatleri...

RAMAZAN YASAKLARI NASIL OLACAK?

Ramazan ayı boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.

Ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler sadece paket servis verebilecek.

Ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecek.

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Kabine toplantısı son dakika: Ramazan'da tam kapanma olacak mı? 2021 Ramazan'da sokağa çıkma yasağı saatleri...

TERAVİH NAMAZI CAMİLERDE KILINACAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, koronavirüs salgını nedeniyle teravih namazı bu sene camilerde kılınmayacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş konu ile ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Yaptığımız çok yönlü değerlendirmeler, başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere yaptığımız çok yönlü istişareler neticesinde mevcut şartlarda teravih namazlarımızı camilerde değil evlerimizde kılmanın daha uygun olduğuna karar verdik."