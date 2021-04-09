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Kabine toplantısı son dakika: Ramazan'da tam kapanma olacak mı? 2021 Ramazan'da sokağa çıkma yasağı saatleri...
Son dakika... Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Koronavirüs vaka sayısında görülen artış sonrası gözler Ramazan yasaklarına çevrildi. On bir ayın sultanı Ramazan'ın yaklaşması ile birlikte sosyal medyada "tam kapanma" iddiaları konuşulmaya başlandı. Bu gelişmelerin ardından gözler Kabine toplantısına çevrildi. Peki, Ramazan'da tam kapanma olacak mı? 2021 Ramazan'da sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl olacak? İşte merak edilenler...