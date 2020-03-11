MEB son dakika: Ara tatil öne mi çekildi? Okullarda 2. ara tatil ne zaman yapılacak? Nisan ara tatil takvimi
Ara tatil öne mi çekildi? Türkiye'de corona virüsü vakasının görülmesinin ardından okullarda tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında konu ile ilgili değerlendirmeler sürüyor. Bazı ülkelerde corona virüs nedeniyle okullar tatil edilmişti. Ülkemizde nisan ayında yapılacak ara tatilin öne çekilip çekilmediği gündeme geldi. Peki, ara tatil öne mi çekildi? Okullarda 2. ara tatil ne zaman yapılacak? İşte 2020 nisan ara tatil takvimi...
Giriş Tarihi: 11.03.2020 12:05Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 12:29