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MEB son dakika: Ara tatil öne mi çekildi? Okullarda 2. ara tatil ne zaman yapılacak? Nisan ara tatil takvimi

Ara tatil öne mi çekildi? Türkiye'de corona virüsü vakasının görülmesinin ardından okullarda tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında konu ile ilgili değerlendirmeler sürüyor. Bazı ülkelerde corona virüs nedeniyle okullar tatil edilmişti. Ülkemizde nisan ayında yapılacak ara tatilin öne çekilip çekilmediği gündeme geldi. Peki, ara tatil öne mi çekildi? Okullarda 2. ara tatil ne zaman yapılacak? İşte 2020 nisan ara tatil takvimi...

Giriş Tarihi: 11.03.2020 12:05 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 12:29
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MEB son dakika: Ara tatil öne mi çekildi? Okullarda 2. ara tatil ne zaman yapılacak? Nisan ara tatil takvimi

İkinci ara tatil ne zaman yapılacak? Nisan ayında yapılacak ara tatil öne mi çekildi? Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2019-2020 takvimine göre, ikinci dönem ara tatili nisan ayı içerisinde yapılacak. Ancak corona virüse ilişkin gelişmeler sonrasında okulların tatil edilip edilmeyeceği gündemde. Bu sebeple ara tatilin öne çekilmesi sosyal medyada konuşuluyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldi mi? Ara tatil öne mi çekildi? Okullarda 2. ara tatil ne zaman yapılacak? İşte nisan ara tatil takvimi...

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MEB son dakika: Ara tatil öne mi çekildi? Okullarda 2. ara tatil ne zaman yapılacak? Nisan ara tatil takvimi

İKİNCİ ARA TATİL ÖNE Mİ ÇEKİLDİ?

Sosyal medya üzerinde okullarda ikinci ara tatilin öne çekilip çekilmeyeceği konuşuluyor. Hemen belirtelim ki, şu an böyle bir durum söz konusu değil. Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından değerlendirmeler sürüyor. Corona virüsüne ilişkin okullarda tatil haberlerinde resmi açıklamaları takip etmekte fayda var. Şu an tatil takvimi ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

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OKULLARDA ARA TATİL ÖNE ÇEKİLECEK Mİ? VİDEO

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MEB son dakika: Ara tatil öne mi çekildi? Okullarda 2. ara tatil ne zaman yapılacak? Nisan ara tatil takvimi

MEB 2020 TAKVİMİ

İkinci ara tatil: 6 - 10 Nisan 2020 tarihleri arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020'de eğitim öğretim devam edecek.

Yaz tatili: 2019-2020 eğitim öğretim dönemi 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanacak ve 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

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MEB son dakika: Ara tatil öne mi çekildi? Okullarda 2. ara tatil ne zaman yapılacak? Nisan ara tatil takvimi

TÜRKİYE'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında okullardaki eğitim sürecinin planlanması konusunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerin devam ettiğini bildirdi.

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MEB son dakika: Ara tatil öne mi çekildi? Okullarda 2. ara tatil ne zaman yapılacak? Nisan ara tatil takvimi

Selçuk, Twitter hesabından okullardaki eğitim sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Selçuk, paylaşımında "Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir. Okulların tatil takvimiyle ilgili resmi kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyorum." ifadelerini kullandı.