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MEB son dakika: AÖL sınavları ertelendi! Corona virüsü nedeniyle ertelenen 2020 açık öğretim sınavları ne zaman?

AÖL sınavları ne zaman yapılacak? Corona virüsü nedeniyle okulların ertelenmesinin ardından açık öğretim sınavlarında erteleme olup olmayacağı merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklaması ile birlikte 2020 2. dönem sonu sınavlarının ertelendiği duyuruldu. Peki, corona virüsü nedeniyle ertelenen AÖL sınavları ne zaman yapılacak? Tarih belli oldu mu? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 13.03.2020 16:22 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020 16:29
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MEB son dakika: AÖL sınavları ertelendi! Corona virüsü nedeniyle ertelenen 2020 açık öğretim sınavları ne zaman?

Corona virüsü nedeniyle Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim Ortaokulu ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi sınavları ertelendi. Daha önce 21-22 Mart'ta yapılması planlanan açık öğretim sınavlarının corona virüsüne karşı önlem amaçlı ertelendiği duyuruldu. Peki, corona virüsü nedeniyle ertelenen AÖL sınavları ne zaman? Açık öğretim sınavlarının yeni tarihi belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

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MEB son dakika: AÖL sınavları ertelendi! Corona virüsü nedeniyle ertelenen 2020 açık öğretim sınavları ne zaman?

ERTELENEN AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 21-22 Mart'ta yapılacak açık öğretim kurumları sınavlarının ertelendiği bildirildi. Sınavların hangi tarihlerde yapılacağı henüz açıklanmadı.

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MEB son dakika: AÖL sınavları ertelendi! Corona virüsü nedeniyle ertelenen 2020 açık öğretim sınavları ne zaman?

YURTDIŞI PROGRAMINA KAYITLI ÖĞRENCİLER DİKKAT

21-22 Mart 2020 tarihlerinde Azerbaycan'ın Bakü, Katar'ın Doha, Kuveyt'in Kuveyt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Lefkoşa ile Suudi Arabistan'ın Riyad, Cidde ve Medine şehirlerinde yapılacak olan Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu II. Dönem Sınavları da ertelendi.

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MEB son dakika: AÖL sınavları ertelendi! Corona virüsü nedeniyle ertelenen 2020 açık öğretim sınavları ne zaman?

2019-2020 AÖL İŞ TAKVİMİ

2019-2020 AÖL 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri: 6 - 31 Ocak 2020

2019-2020 AÖL 2. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncelleme işlemleri: 8 Ocak - 4 Şubat 2020

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MEB son dakika: AÖL sınavları ertelendi! Corona virüsü nedeniyle ertelenen 2020 açık öğretim sınavları ne zaman?

2019-2020 AÖL 2. dönem sınav giriş belgelerinin sistem üzerinden yayınlanması: 18 Mart 2020 Çarşamba

2019-2020 AÖL 2. DÖNEM SONU SINAVLARI: 21 - 22 Mart 2020

2019-2020 AÖL 2. dönem sonu sınav sonuçlarının sistem üzerinden yayınlanması: 17 Nisan 2020 Cuma