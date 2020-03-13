MEB son dakika: AÖL sınavları ertelendi! Corona virüsü nedeniyle ertelenen 2020 açık öğretim sınavları ne zaman?

AÖL sınavları ne zaman yapılacak? Corona virüsü nedeniyle okulların ertelenmesinin ardından açık öğretim sınavlarında erteleme olup olmayacağı merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklaması ile birlikte 2020 2. dönem sonu sınavlarının ertelendiği duyuruldu. Peki, corona virüsü nedeniyle ertelenen AÖL sınavları ne zaman yapılacak? Tarih belli oldu mu? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 13.03.2020 16:22 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020 16:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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