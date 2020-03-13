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Başkan Erdoğan'ın cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı! Termal kameralı önlem alındı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı için Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'ne kıldı. Özel kıyafetler giyen Üsküdar Belediyesi ekipleri sabah saatlerinde caminin içinde ve çevresinde özel solüsyonlarla dezenfekte çalışması yaptı. Başkan Erdoğan'ın camiden çıktığı sırada ise korumalardan birinin elinde koornavirüse karşı termal kamera olduğu görüldü.

Giriş Tarihi: 13.03.2020 14:54 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020 15:13
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Başkan Erdoğan'ın cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı! Termal kameralı önlem alındı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Cami'nde kıldı.

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Başkan Erdoğan'ın cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı! Termal kameralı önlem alındı

Erdoğan öğlen saati Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Hz. Ali Cami'ne geçti.

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Başkan Erdoğan'ın cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı! Termal kameralı önlem alındı

Erdoğan'ın evinin önünde ve camide bulunan bazı korumaların eldiven taktığı görüldü.

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Başkan Erdoğan'ın cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı! Termal kameralı önlem alındı

Başkan Erdoğan'ın camiden çıktığı sırada ise korumalardan birinin elinde termal kamera olduğu görüldü.

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Başkan Erdoğan'ın cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı! Termal kameralı önlem alındı

Camide sabah saatlerinde de dezenfekte çalışmaları yapıldı.

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