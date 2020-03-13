Başkan Erdoğan'ın cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı! Termal kameralı önlem alındı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı için Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'ne kıldı. Özel kıyafetler giyen Üsküdar Belediyesi ekipleri sabah saatlerinde caminin içinde ve çevresinde özel solüsyonlarla dezenfekte çalışması yaptı. Başkan Erdoğan'ın camiden çıktığı sırada ise korumalardan birinin elinde koornavirüse karşı termal kamera olduğu görüldü.