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Haberler Galeri Hafta sonu balıkçılar açık mı? 25 Aralık Cumartesi bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat kaçta kapanacak?

Hafta sonu balıkçılar açık mı? 25 Aralık Cumartesi bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat kaçta kapanacak?

Bugün balıkçılar açık mı? Koronavirüs salgını nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın olduğu günlerde bazı işletmeler faaliyet gösterebilecek. Bakkal, manav ve balıkçılardan alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, bu yerlerin açık olup olmadığını merak ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile detaylar belli oldu. Peki, hafta sonu balıkçılar açık mı? 25 Aralık Cumartesi bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat kaçta kapanacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 26.12.2020 09:57 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 10:02
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Hafta sonu balıkçılar açık mı? 25 Aralık Cumartesi bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat kaçta kapanacak?

Hafta sonu balıkçılar açık mı? Yeni tip koronavirüs vaka sayısında görülen artış sonrası 81 il genelinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlamıştı. Kısıtlamanın olduğu günlerde vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için gerekli tüm tedbirler alındı. Bu kapsamda bazı işletmelerin belirli saatlerde çalışmalarına izin veriliyor. Peki, hafta sonu balıkçılar açık mı? 25 Aralık Cumartesi bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat kaçta kapanacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hafta sonu balıkçılar açık mı? 25 Aralık Cumartesi bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat kaçta kapanacak?

HAFTA SONU BALIKÇILAR AÇIK MI?

Bakanlığın 15 Aralık'ta hazırladığı ek genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlaması süresince balıkçı ve balık tezgahı şeklindeki iş yerleri 10.00-17.00 saatlerinde hizmet sunabilecek.

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Hafta sonu balıkçılar açık mı? 25 Aralık Cumartesi bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat kaçta kapanacak?

BAKKAL, MANAV, KASAP VE KURUYEMİŞÇİLER SAAT KAÇTA KAPANACAK?

Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler, cumartesi ve pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

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Hafta sonu balıkçılar açık mı? 25 Aralık Cumartesi bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat kaçta kapanacak?

LOKANTA VE RESTORANLAR AÇIK MI?

Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.

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Hafta sonu balıkçılar açık mı? 25 Aralık Cumartesi bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat kaçta kapanacak?

HAFTA SONU FIRIN AÇIK MI?

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Online sipariş firmaları da kısıtlama süresince 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.