Hafta sonu balıkçılar açık mı? 25 Aralık Cumartesi bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat kaçta kapanacak?

Bugün balıkçılar açık mı? Koronavirüs salgını nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın olduğu günlerde bazı işletmeler faaliyet gösterebilecek. Bakkal, manav ve balıkçılardan alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, bu yerlerin açık olup olmadığını merak ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile detaylar belli oldu. Peki, hafta sonu balıkçılar açık mı? 25 Aralık Cumartesi bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat kaçta kapanacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 26.12.2020 09:57 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 10:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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